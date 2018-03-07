От всенародного триумфа до вселенского позора один шаг
Закончились XXIII зимние Олимпийские игры, которые до истерики будоражили и государственные структуры, и всё общество. Игры закончились, но скандал, связанный с Играми, безусловно, будет иметь продолжение. На этих Играх Россия потерпела сокрушительное поражение в глазах мирового спортивного сообщества, потеряв не только большое количество золотых медалей, а нечто большее – честь. Такого позора не испытывало ни одно государство в истории олимпийского движения. Речь идёт не о спортсменах, а именно о государстве.
Государство через подведомственные ему СМИ подняло патриотическую шумиху, пытаясь скрыть за ней истинное положение дел, но факты, факты… Именно они легли в основу дискредитации России на последних летних и зимних Играх. Причина – допинг.
Наши функционеры любят повторять, что допинг – это общемировая проблема, что его применяют чуть ли не во всех странах. С этим можно согласиться, но есть одно принципиальное отличие. Во всех странах с допингом ведётся беспощадная война. У нас – нет! Во многих странах допинг приравнивается к наркотикам. В США само государство выявляет тех, кто стал чемпионом с помощью допинга, не жалея даже многократных олимпийских чемпионов. И не только передает данные в соответствующие структуры МОК, но и сажают виновных в тюрьму. Во Франции, Англии устроена настоящая охота на допинг. Там отслеживают транспорт со спортсменами, могут остановить его и обыскать на предмет допинга.
Вы что-то подобное в России видели? Наших спортсменов ловят на допинге практически на каждых играх, но что-то никто ничего не слыхал о наказании. Классический пример: когда несколько лет назад Любовь Егорова на чемпионате мира выиграла 4 или 5 золотых медалей, ей присвоили звание Героя России. Затем выяснилось, что был допинг, медали отобрали, Героя оставили.
Николай Дурманов, который много лет был главой антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России (ОКР) заявляет, что допинг дают даже в наших детских спортивных школах. От тренеров требуют результат вот и….
А как вам совсем свежий факт, когда в январе текущего года проводился зимний чемпионат страны по легкой атлетике, и вдруг перед стартом появились спортивные комиссары для проверки на допинг! 32 спортсмена из 34 тут же снялись с соревнований. Поэтому у международных федераций по разным видам спорта весьма настороженное отношение к России, что выразилось в недопуске большой группы спортсменов на летние игры 2012 года.
А тут ещё Сочи! Вообще-то, эта история началась сразу после Игр в Ванкувере в 2010 году. Россия, которая всегда была в тройке лучших команд, оказалась на 11 месте. Это был шок. И чтобы нечто подобное не случилось в Сочи, надо было что-то делать, что-то неординарное.
Пошли двумя путями. Во-первых, это отмечают и отечественные специалисты, судьи к российским спортсменам были на удивление благосклонны (в России работа с судьями давно достигла совершенства). Во-вторых…
А вот что было во-вторых – это со слов Родченкова. Была разработана государственная программа применения допинга на Играх с последующей заменой содержимого в пробах. И это сработало. Получено 13 золотых, Россия на первом месте. Веселится и ликует весь народ.
Но дальше что-то пошло не так. Почему-то забузило руководство российского антидопингового агентства и стало шантажировать руководство российского спорта. Вскоре скоротечно скончались два заместителя Родченкова. Родченков намёк понял и, прихватив вещественные доказательства, рванул в США. И всё там рассказал. А поскольку ещё не потух костёр страстей по санкциям российских легкоатлетов и паралимпийцев на летние Игры 2012 года, то огонь полыхнул снова.
Сейчас как только этого Родченкова не обзывают. Но вот бы послушать о нём, когда его назначали главой российского антидопингового агентства. Уверен, там звучали совсем другие слова. Теперь наши кричат: «Разве можно ему верить и как можно на показаниях одного человека выносить такие обвинения?» Кричат от правовой безграмотности. Скажите, кто лучше него знает, что там творилось? Ведь он был соучастником этого процесса. Но пошёл на сделку со следствием и стал ключевым свидетелем. И мы имеем огромное количество судебных решений, принятых только на основании свидетельских показаний.
Теперь ещё об одном аргументе, который, как наши почему-то считают, что он в пользу России. Это решение международного спортивного суда, куда обратились 39 спортсменов из России. 28 человек оправдали, посчитав, что обвинение слабое (содержимого-то пробирок нет, ну а царапины суд не стал учитывать). Все просто в восторге от такого решения. Но 11 человек суд не оправдал.
Представляете, на одних Играх 11 спортсменов из одной страны выступали под допингом – такого никогда не было! Далее идём. Опять истерика: почему оправданных не пустили на Игры? Да всё очень просто. За грубые нарушения антидопингового законодательства Олимпийский комитет России временно дисквалифицирован и не имеет права вообще кого-либо посылать на Игры. Вот кого МОК персонально пригласит, тот и имеет право. 28 человек оправданы, а царапины на их пробирках были, вот МОК и не посчитал нужным их приглашать. Всё логично.
И последнее. Есть выражение – знает кошка, чьё мясо съела. Оно очень подходит к нашей истории с допингом. Вы посмотрите на самых ответственных лиц в стране за олимпийский спорт и послушайте их объяснения. А президент ОКР Жуков вообще извинился перед МОК за содеянное. Нужны ли ещё аргументы?
Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».
Просмотров всего: 1033
Братеев
9 часов назад
автор мОжит служить в ВАДА
Альберт Клубника
7 часов назад
наши люди - наивные как дети. верят любой ерунде из телека. и если завтра победит Грудинин (гы-гы) то скажут что Путин лично всем допинг давал, и все же поверят. нет проблемы допинга, кто занимался спортом вам скажет. дело действительно в государстве и чиновниках. уже какой год скандал, а все при должностях и зарплатах. да и сама организация спорта давно устарела. можно было этот скандал себе на пользу принять и совершить смелый шаг, уйти из этого балагана. но куда деть армию прихлебателей кормящихся от спорта, п.э. и извиняются и кланяются, а заплатим за всё мы с вами.
Разведчик
6 часов назад
а откуда взялся этот блогхер?
foxik62
5 часов назад
У нас на амуринфо появились вменяемые авторы? Забыл упомянуть, как путинский блатняк пошел в отказ в ответ на просьбу предоставить все пробы, но организатор Мочи-2014- муДко под крышей стерха отказался это сделать. А про допинг на уровне области, города-нас еще в конце 80-х и в 90-х пичкали в Благе. Давали эфедрин, триметазидин(на котором вкисла саночница). P.S. В конце прошлого года на ЧР по легкой атлетике в закрытых помещениях, когда приехали допингофицеры, более 30 финалистов не вышли на старт... Многоточие можно продолжать. А автору респект
foxik62
5 часов назад
Одно счастье, что таким как муДко закрыли пожизненно доступ к международным соревнованиям. Не получится тусить в русском доме с икрой и водярой. Да и в гостишке пожитьс женой за двадцатку зелени не удастся. Жаль что главный вор своих не сдает
vertex
5 часов назад
+ много. Крысы чиновничьи зажрались на горбе населения, у которого они отсасывают финансы из карманов семей простых работяг.
syntrax
1 час назад
Какой бред.... Нет никакой проблемы с допингом, есть проблема с политикой. Ну и что с того, что ловят в Америке спортсменов? Они все равно выступают заряженные. Все. Нет там чистых спортсменов. Олимпиада это не только спорт, но и шоу. А что главное в шоу? Правильно - зрелище. В данном случае рекорды. В противном случае, олимпиада станет не интересной. Решение проблемы с допингом простое - 2 федерации. С доп.контролем и без него. В первой строго нельзя использовать допинг, а во второй просто не проверяют. Только итогом будет, что первая нужна только спортсменам, а вторая зрителям. И деньги будет приносить именно вторая.