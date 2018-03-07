От всенародного триумфа до вселенского позора один шаг

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Закончились XXIII зимние Олимпийские игры, которые до истерики будоражили и государственные структуры, и всё общество. Игры закончились, но скандал, связанный с Играми, безусловно, будет иметь продолжение. На этих Играх Россия потерпела сокрушительное поражение в глазах мирового спортивного сообщества, потеряв не только большое количество золотых медалей, а нечто большее – честь. Такого позора не испытывало ни одно государство в истории олимпийского движения. Речь идёт не о спортсменах, а именно о государстве.

Государство через подведомственные ему СМИ подняло патриотическую шумиху, пытаясь скрыть за ней истинное положение дел, но факты, факты… Именно они легли в основу дискредитации России на последних летних и зимних Играх. Причина – допинг.

Наши функционеры любят повторять, что допинг – это общемировая проблема, что его применяют чуть ли не во всех странах. С этим можно согласиться, но есть одно принципиальное отличие. Во всех странах с допингом ведётся беспощадная война. У нас – нет! Во многих странах допинг приравнивается к наркотикам. В США само государство выявляет тех, кто стал чемпионом с помощью допинга, не жалея даже многократных олимпийских чемпионов. И не только передает данные в соответствующие структуры МОК, но и сажают виновных в тюрьму. Во Франции, Англии устроена настоящая охота на допинг. Там отслеживают транспорт со спортсменами, могут остановить его и обыскать на предмет допинга.

Вы что-то подобное в России видели? Наших спортсменов ловят на допинге практически на каждых играх, но что-то никто ничего не слыхал о наказании. Классический пример: когда несколько лет назад Любовь Егорова на чемпионате мира выиграла 4 или 5 золотых медалей, ей присвоили звание Героя России. Затем выяснилось, что был допинг, медали отобрали, Героя оставили.

“ Во всех странах с допингом ведётся беспощадная война. У нас – нет!

Николай Дурманов, который много лет был главой антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России (ОКР) заявляет, что допинг дают даже в наших детских спортивных школах. От тренеров требуют результат вот и….

А как вам совсем свежий факт, когда в январе текущего года проводился зимний чемпионат страны по легкой атлетике, и вдруг перед стартом появились спортивные комиссары для проверки на допинг! 32 спортсмена из 34 тут же снялись с соревнований. Поэтому у международных федераций по разным видам спорта весьма настороженное отношение к России, что выразилось в недопуске большой группы спортсменов на летние игры 2012 года.

А тут ещё Сочи! Вообще-то, эта история началась сразу после Игр в Ванкувере в 2010 году. Россия, которая всегда была в тройке лучших команд, оказалась на 11 месте. Это был шок. И чтобы нечто подобное не случилось в Сочи, надо было что-то делать, что-то неординарное.

Пошли двумя путями. Во-первых, это отмечают и отечественные специалисты, судьи к российским спортсменам были на удивление благосклонны (в России работа с судьями давно достигла совершенства). Во-вторых…

А вот что было во-вторых – это со слов Родченкова. Была разработана государственная программа применения допинга на Играх с последующей заменой содержимого в пробах. И это сработало. Получено 13 золотых, Россия на первом месте. Веселится и ликует весь народ.

Но дальше что-то пошло не так. Почему-то забузило руководство российского антидопингового агентства и стало шантажировать руководство российского спорта. Вскоре скоротечно скончались два заместителя Родченкова. Родченков намёк понял и, прихватив вещественные доказательства, рванул в США. И всё там рассказал. А поскольку ещё не потух костёр страстей по санкциям российских легкоатлетов и паралимпийцев на летние Игры 2012 года, то огонь полыхнул снова.

“ В США само государство выявляет тех, кто стал чемпионом с помощью допинга, не жалея даже многократных олимпийских чемпионов

Сейчас как только этого Родченкова не обзывают. Но вот бы послушать о нём, когда его назначали главой российского антидопингового агентства. Уверен, там звучали совсем другие слова. Теперь наши кричат: «Разве можно ему верить и как можно на показаниях одного человека выносить такие обвинения?» Кричат от правовой безграмотности. Скажите, кто лучше него знает, что там творилось? Ведь он был соучастником этого процесса. Но пошёл на сделку со следствием и стал ключевым свидетелем. И мы имеем огромное количество судебных решений, принятых только на основании свидетельских показаний.

Теперь ещё об одном аргументе, который, как наши почему-то считают, что он в пользу России. Это решение международного спортивного суда, куда обратились 39 спортсменов из России. 28 человек оправдали, посчитав, что обвинение слабое (содержимого-то пробирок нет, ну а царапины суд не стал учитывать). Все просто в восторге от такого решения. Но 11 человек суд не оправдал.

Представляете, на одних Играх 11 спортсменов из одной страны выступали под допингом – такого никогда не было! Далее идём. Опять истерика: почему оправданных не пустили на Игры? Да всё очень просто. За грубые нарушения антидопингового законодательства Олимпийский комитет России временно дисквалифицирован и не имеет права вообще кого-либо посылать на Игры. Вот кого МОК персонально пригласит, тот и имеет право. 28 человек оправданы, а царапины на их пробирках были, вот МОК и не посчитал нужным их приглашать. Всё логично.

И последнее. Есть выражение – знает кошка, чьё мясо съела. Оно очень подходит к нашей истории с допингом. Вы посмотрите на самых ответственных лиц в стране за олимпийский спорт и послушайте их объяснения. А президент ОКР Жуков вообще извинился перед МОК за содеянное. Нужны ли ещё аргументы?