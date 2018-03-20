Недиетические выборы. Путин, Грудинин, Жириновский и… Абрамов

Перекроили ли выборы политический ландшафт в стране? Скорее нет, чем да. Хотя самыми интересными вопросами на повестке дня стоят, пожалуй, два. Каким будет правительство России и какая синекура ждет уже глубоких вождей-пенсионеров из КПРФ и ЛДПР со своими стагнирующими партиями.

Впрочем, материалов и размышлений на эту тему в избытке на различных федеральных ресурсах с комментариями всевозможных экспертов. Нам, наверное, гораздо интересней, какие выводы можно сделать из завершившейся президентской кампании в Амурской области.

Путин и мотивация

И все же начну с обязательной программы. Выборы президента России завершились ожидаемым результатом. Сокрушительную победу одержал Владимир Путин. Нравится это кому-то или нет, но подавляющее большинство избирателей поддержало главу государства. Главная интрига заключалась, чего греха таить, пожалуй, в двух вопросах: какой будет явка и сколько голосов получит кандидат № 1.

К очевидному разочарованию западных «партнеров», навальнинцев и других интересных персонажей, проведших очень большую работу по бойкоту выборов, результат получился прямо противоположный. Явка составила под 70 %. Владимир Путин получил почти 70 % голосов. Да и сами выборы вышли совсем не диетическими. Восемь кандидатов на любой вкус. Другое дело, что вкус у всех разный.

“ Для того чтобы променять отдых за границей на том же пляже на многочасовоое стояние в ожидании заветного бюллетеня, нужна очень сильная внутренняя мотивация

Вообще, сотрудники Центризбиркома и другие заинтересованные лица не в последнюю очередь должны благодарить жителей Дальнего Востока. Именно мы с первых часов голосования задали тренд высокой явки, к которому поступательно стали присоединяться и другие регионы.

Любые заявления о том, что россияне шли голосовать едва ли не из-под палки, вдребезги разбиваются кадрами с многочасовыми очередями на избирательных участках в посольствах и консульствах самых разных стран. Люди там действительно целенаправленно и с искренним желанием шли выбирать президента.

Объяснить эти порывы промывкой мозгов, как любит делать часть оппозиционного интернет-сообщества, уже не получится. Для того чтобы променять отдых за границей на том же пляже на многочасовоое стояние в ожидании заветного бюллетеня, нужна очень сильная внутренняя мотивация.

Можно долго спорить, что повлияло на такую мобилизацию россиян: внешнее давление, желание поддержать президента или что-то другое, но в одном можно быть абсолютно уверенным – у людей было исключительно личное убеждение в необходимости сделать выбор.

Обратите внимание: никаких более-менее серьезных реплик относительно легитимности и прозрачности выборов президента не слышно ни внутри России, ни из-за рубежа. Были негромкие заявления проигравших и их представителей, но они, скорее, прозвучали для проформы, потому что так вроде бы положено. Оспаривать результаты действительно глупо. Столпотворения на участках видели все. Количество наблюдателей от самых разных организаций зашкаливало. Из помещений УИКов велось видеонаблюдение прямо в интернет. Да и разгромный исход выборной кампании будет оспаривать только безумец.

Кстати, по мнению многих экспертов, явка в Амурской области могла значительно превысить среднероссийский показатель, если бы не экстремальная погода 18 марта. Ураганный ветер, снегопад, метель и песчаные бури. Погода резвилась на всей территории области и «украла» по самым скромным прикидкам до 7 % избирателей, так и не решившихся выйти из дома и дойти до избирательных участков.

Грудинин и Навальный

Относительный локальный успех Павла Грудинина в России и в Амурской области объясним довольно легко. Из всех оппонентов Владимира Путина он казался наиболее адекватным кандидатом, без очевидного шквалистого ветра в голове. Только никто вот толком до конца так и не понял, зачем же он все-таки скрыл свои зарубежные счета. Этот факт теперь вполне может поставить крест на карьере молодого и усатого политика. А ведь подтянув ораторское искусство и избавившись от набившей у населения оскомину кэпэрээфной демагогии, мог бы рассчитывать на продолжение своих выборных приключений.

Так или иначе, но по результатам 18 марта Павел Грудинин, как и Геннадий Зюганов в предыдущих попытках, остался всего лишь «нишевым» кандидатом и не заплыл за буйки. Другое дело, что орловский учитель, несомненно, получил бы более скромный процент. Интересно, что вопреки уже сложившемуся свежему стереотипу, Грудинин не нашел понимания у жителей аграрных территорий.

“ По мнению многих экспертов, явка в Амурской области могла значительно превысить среднероссийский показатель, если бы не экстремальная погода 18 марта

Это удивительно, но самый плохой результат в Амурской области аграрий Грудинин получил именно в сельскохозяйственных районах – Тамбовском, Ивановском, Константиновском и так далее. Это очень хороший индикатор на предмет: свой – чужой. Нет, своим «красный олигарх» для селян так и не стал, даже, скорее, наоборот. Просто собрал голоса протестного электората. Будь на его месте кто-то другой, исход мог быть чуть лучше или чуть хуже, но примерно таким же.

Чем-то похожая история была на выборах мэра Москвы в 2013 году с Алексеем Навальным. Большое количество людей, проголосовавших за него, тогда признавались, что блогер им прямо совсем не нравится, но выбор свой они делали не за него, а против Сергея Собянина.

И, конечно, не нужно забывать, что с незапамятных времен наша область входила в так называемый красный пояс. И хотя политическая колода у нас давно перетасована, эхо «красного пояса» или «красного острова» периодически раздается. Даже если местные коммунисты совсем не будут работать, то результат любых выборов будет для них примерно таким же, а то и лучше. Их электорат, состоящий из пенсионеров, – ностальгирующий и самый убежденный. И хотя нынешнюю КПРФ с советскими временами и идеалами той эпохи ничего не связывает, свой процент она стабильно будет получать, пока живо то поколение. А бывает и совсем хорошо, когда «плавающие» между КПРФ, ЛДПР голоса «протестантов» оказываются у красного берега.

Жириновский и Абрамов

Если сокрушительное поражение в борьбе за второе место – это в большей степени личная катастрофа и трагедия Владимира Жириновского, то в целом результат бессменного вождя либерал-демократов ясно свидетельствует о закате партии.

Протестная часть избирателей предпочла старому оратору-националисту более молодого олигарха-некоммуниста с весьма мутной кредитной историей. Вообще, результаты выборов в Приамурье свидетельствуют, что оппозиционный сегмент электората никуда не пропал. Он остается примерно в тех же пределах, что и все последние годы – до 25-30 %. Другое дело, что раньше он по различным причинам в большей степени прибивался к кандидатам от ЛДПР. Но не в этот раз. Почему рухнули цифры этой партии в Амурской области? Полагаю, причин много. Но выделю две из них.

Первая заключается в естественном ходе времени. Лидер желто-синих сильно постарел, стал скучной и банальной репликой самого себя даже десятилетней давности. Не менявшаяся многие годы риторика вызывает у людей гораздо меньший интерес. И чем дальше, тем будет только хуже.

Впрочем, дальнейшая судьба Жириновского, как и Зюганова с Грудининым с их партиями, – это уже тема отдельного разговора. И от них самих здесь мало что зависит. Решение о том, что их ждет впереди, будет приниматься не на пленумах и съездах, а в одной из башен Кремля.

“ Провал на Дальнем Востоке для Жириновского – один из самых болезненных и унизительных ударов

Теперь о второй причине краха либерал-демократов в Амурской области. Хотя правильней, наверное, вести речь обо всем Дальнем Востоке. За результат Владимира Вольфовича здесь лично отвечал депутат Государственной Думы Иван Абрамов. Жириновский даже пообещал ему, после (чего уж там), совсем гипотетической победы пост в российском правительстве – министра по делам региона.

Но не срослось. Или не срастил. Иван Николаевич откровенно подкачал. Провал на Дальнем Востоке для Жириновского – один из самых болезненных и унизительных ударов. Ведь до марта 2018 года именно ДФО считался его главным (и не без оснований) в России оплотом. А главной жемчужиной была Амурская область. Вряд ли кто забыл, что благодаря договоренностям наверху для избрания самого Ивана Абрамова депутатом Госдумы у нас полностью расчистили политическую поляну.

От него на этот раз требовалось лишь сделать алаверды. Благодарностью ответить за постоянное пропихивание в большую политическую игру. Но технологическая предвыборная работа – это далеко не сидение в Думе, надувание щек и употребление огненной воды с приятелями из детства. Тут нужно было на недели и месяцы погружаться в тему. Сделать это Абрамов не смог или не захотел из лени. Работу завалил полностью. И можно смело предположить, что выводы в отношении Ивана Николаевича на одном из желто-синих московских ковров будут сделаны жесткие. Какое теперь у него будущее – серьезный вопрос. Возможно, он потерял свой билет для карьерного роста. В общем, депутату предстоит разговор по душам.

Кстати, в качестве самого большого позора ему наверняка припомнят результат Вольфыча в Благовещенске – чуть более 7 %. Худший результат из всех 29 муниципальных образований области! А ведь когда-то Иван Абрамов ощущал себя в столице региона почти королем. Что-то у него явно пошло не так…