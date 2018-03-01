Кому и лампасы на юбке

Фото: oboi-colibri.ru

Сегодня у всех есть выбор. Все в голове и в руках каждого. Отрицание возможности выбора – самый простой путь. «У меня не было другого выхода» – самое простое оправдание. Поэтому разговоры про отсутствие выбора – в пользу бедных. Что смотреть, что делать, кого любить, кого ненавидеть, за кого голосовать.

Вон та же Бузова, которая почти с олимпийским триумфом выступила в Благовещенске. Посредственность, причем довольно серая. Но это на мой взгляд. Кто она? Певица? Гимнастка? Лауреат Пулитцеровской премии? Да, ни фига. Ни первое, ни второе, ни третье. Обычная штампованная продукция российской шоу-мануфактуры. Но ведь зацепил этот китч миллионы мыслящих людей. И это их выбор.

“ Можно сколько угодно говорить о деградации поколения, коварном зомбоящике и интернет-маркетинге, но это выбор людей

Смотришь видео с сумасшедшим количеством просмотров о встрече с фанатами в нашем городе: поражаешься и криво улыбаешься одновременно. Молодые и не очень парни и девчонки разве что в сакральной истерике лбы не бьют пред своей вакханкой.

Можно сколько угодно говорить о деградации поколения, коварном зомбоящике и интернет-маркетинге, но это выбор людей. Плохой или хороший выбор – дело вкуса, воспитания, наличия или отсутствия мозга.

Так или иначе, никогда такого не будет, что все до единого с искренним интересом станут читать Бердяева и смотреть Тарковского. Хотя и таких людей немало. Скорее всего, намного больше, чем паствы Бузовой. Вирус массовой культуры обходит их стороной. Но их не обсуждают в соцсетях и не показывают по телевизору. У каждого свои зрелища, как и свой хлеб.

Да, тренд имеет большое значение. Например, идет уже год десятый, как пошла мода на здоровый образ жизни, и сегодня в Благовещенске не счесть фитнес-клубов и тренажерных залов. Идти туда или не идти – ведь тоже исключительно вопрос личного выбора. Как и в любой другой сфере – от места работы до наполнения корзины в супермаркете.

В общественной жизни и политике разве не то же самое? Вступай в любую партию, к какой душа лежит. Нужна карьера? Тогда в «Единую Россию», ЛДПР или КПРФ. Хочешь проораться, узнать о нетрадиционных политических отношениях – в ту же ЛДПР. Хочешь вешать медали на грудь себе и пенсионерам – тогда в КПРФ. Тебя вообще ничего не устраивает в этой жизни? «Гражданская платформа» с «Партией роста» ждут тебя. Кто и в чем тебя ограничивает? Все зависит от твоего выбора.

В информационном пространстве то же самое. На форумах и в социальных сетях найдешь негатив на любой вкус. Все открыто и свободно. Полная гласность. Скабрезные анекдоты, картинки, демотиваторы о любом политическом персонаже. Пиши, о чем хочешь, не нарушая, разумеется, законы. Читай и обсуждай, что хочешь. Не знаю, как в развитых или ортодоксальных государствах, но у нас этого добра навалом.

“ Потому что дело совсем не в кандидатах, а в банальном нигилизме. Ничего не изменить. От меня мало что зависит

Поэтому, возгласы, типа, нет у нас ни свободы, ни выбора, мягко говоря, от лукавого. Интересно, что людей, которые не разделяют этот негатив, значительно больше, но в эту игру они не играют. Доброе, хорошее сегодня в лучшем случае проигнорируют, в худшем – затроллят и завалят чем-нибудь зловонным.

Ну и, наконец, к выбору на выборах. И здесь периодически раздаются крики об отсутствии выбора. Не сомневаюсь, что, если бы количественный и качественный ассортимент кандидатов в президенты был хоть в 10, хоть в 100 раз больше, отношение отдельных людей осталось бы точно таким же. Потому что дело совсем не в кандидатах, а в банальном нигилизме. Ничего не изменить. От меня мало что зависит. Другого хочу кандидата, не знаю какого, но другого.

Вполне понятная диванная позиция с историческим прошлым, с надеждой на авось.

Хотя именно здесь все как раз и зависит от каждого. Приходишь и выбираешь – какой будет страна, в которой жить тебе и твоей семье. Сам выбираешь. Никто не стоит над душой. Мечтаешь о главнокомандующем в юбке с лампасами – вот одна фамилия перед глазами. Мечтаешь о переводе всех тюрем на Дальний Восток – вторая. Мечтаешь о либеральных западных ценностях – третья и так далее. Это и есть твой и только твой выбор.