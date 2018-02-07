Ответка за унижение

Фото: www.v-2018.com

Во всей этой позорной истории с нашими олимпийцами и Олимпиадой нет совершенно ничего удивительного. Все события вполне укладываются в канву «холодной войны», которую Запад возобновил в 2014 году. Атаки носят системный характер и идут по всем фронтам. Цель понятна – нанести России максимальный урон: политический, репутационный, экономический.

Единственный пока непонятный сбой – решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) об оправдании 28 наших спортсменов. Но и это окончательное решение, как оказалось, не совсем окончательное. И хотя отобранные сочинские медали нам вроде бы должны вернуть (и то не факт, учитывая сюрреализм происходящего), то к участию в Олимпийских играх оправданных спортсменов с вероятностью 99,9 % МОК все равно не допустит.

Как раз с минуты на минуту в Пхенчхане начнется так называемая выездная панель Спортивного арбитражного суда. Она рассмотрит дела 32 российских спортсменов, которые не получили от МОК приглашений для участия в Олимпийских играх. Объективно – шансов у нас нет. И это, несмотря на то, что международное право на 100 % на нашей стороне. Но в данном случае, куда весомее ярость и возмущение, с которыми Томас Бах и компания восприняли решение CAS. Они, скорее, съедят собственные галстуки вместе с олимпийской хартией, чем допустят наших.

“ Главная причина – это чемпионат мира по футболу

А вот что действительно удивляет в этой истории, так это реакция России. Где же ответка? Нас уже раз 15 ударили по левой щеке и столько же по правой. Но мы по-прежнему подставляем лицо вместо того, чтобы дать в лоб, развернуться и уйти.

Отстранение совершенно «чистых» спортсменов теперь идет исключительно по национальному принципу. А это уже не что иное, как проявление ксенофобии и чего-то большего и страшного. Странно, что в официальной риторике эти вещи не называются своими именами. Международный олимпийский комитет сегодня уверенно движется по пути предшественницы ООН – Лиги наций, прекратившей свое существование в 1946 году.

На первый взгляд, поведение российских властей выглядит совершенно нелогичным. В неофициальном командном зачете в сильно усеченном составе мы априори обречены на провал.

Единственная почти гарантированная отрада – это наши блистательные фигуристки Медведева и Загитова и, возможно, мужская хоккейная сборная. И все. Ни гимна, ни флага, ни формы в цветах триколора. Флаг, правда, может присутствовать – в номере спортсмена, в ванной комнате или туалете, чтобы никто не видел. Такой изощренный вид унижения.

И вот на фоне этой вакханалии русофобии Россия так и не объявила бойкот Олимпийским играм. Почему? Как показывают многочисленные опросы, общественное мнение поддержало бы это решение. К тому же в канун другого важного события ближайшего времени это был бы серьезный политический да и эмоциональный шаг.

И причина здесь, конечно, не в судьбах спортсменов, для многих из которых это, вероятно, единственный шанс в жизни побороться за главную медаль в мировом спорте. В данном случае, как бы цинично ни звучало, это дело десятое, особенно когда по беспределу отстраняют твоих партнеров по команде.

Главная причина – это чемпионат мира по футболу. Событие, которое по своему масштабу намного круче зимней Олимпиады. Слишком много было вложено средств и сил в первый в истории российский мундиаль, чтобы поставить сейчас все это на кон.

“ Если бы Россия объявила бойкот Олимпиаде и стала мировым спортивным изгоем, противники ЧМ в нашей стране получили бы дополнительные убийственные аргументы

Мировое спортивное сообщество – солидарно. Если бы Россия объявила бойкот Олимпиаде и стала мировым спортивным изгоем, противники ЧМ в нашей стране получили бы дополнительные убийственные аргументы. Та же Англия не устает твердить, что готова провести чемпионат в любой момент и для этого все у нее есть: и стадионы, и готовая инфраструктура с гостиницами, аэропортами и т.д. К тому же не стоит забывать, что в рукаве у антидопинговой мафии припасены пока еще не раскрученные дела на российских футболистов.

Поэтому согласен с позицией российских властей: сначала принять молчаливое участие в Олимпиаде в Пхенчхане, провести лучший в истории чемпионат мира по футболу (после которого, нас все равно гарантированно за что-нибудь обольют помоями), а вот уж потом самое время включать ответку.

Разумеется, я не про ледорубы и уколы зонтами. Все должно быть совершенно цивилизованно и элегантно. Не сомневаюсь, аналитики из соответствующих организаций не покладая рук уже трудятся над будущей стратегией развития мирового спорта, где МОК и ВАДА не будут больше заниматься политикой. А толпы «чистых» западных атлетов начнут тихо и незаметно уходить из большого спорта.

Так что где-то в середине лета 2018-го непременно элегантно вдуем скандинавским астматикам дозу кислорода, уделим много внимания американским спортсменкам с синдромом дефицита внимания и обязательно расстроим Родченкова.

Унижение прощать нельзя.