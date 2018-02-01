Оправдать и реабилитировать важнейший день в истории Благовещенска

Многие благовещенцы, как коренные, так и понаехавшие, должны прекрасно это помнить. До середины нулевых в нашем городе именно день 17 июля, наряду с Днем Победы и Новым годом, был самым главным и ярким праздником, по-настоящему народным торжеством. Отмечали его с незапамятных времен.

Это тот нечастый случай, когда люди исключительно сами, по собственной воле, без ускорения извне, выходили на народные гулянья, чему способствовала неповторимая атмосфера веселья и единства.

Середина лета. Жара. Июль. И день рождения Благовещенска. Все изменилось в 2005 году. Тогда было принято решение сделать Благовещенск на два года старше, с тем, чтобы на следующий, 2006 год с размахом отметить 150-летний юбилей. Основных причин было три. Первая – это восстановление исторической справедливости. Вторая – желание в какой-то степени утереть нос Хабаровску и сделать Благовещенск старше своего восточного соседа. И, наконец, третья – федеральные средства, на которые можно было рассчитывать в те тучные годы по случаю такого громкого юбилея.

В итоге историки подготовили безупречное историческое обоснование переноса даты дня рождения города на 2 июня. Городские власти приняли эпохальное решение. Благовещенск начал готовиться к грандиозному событию – 150-летней годовщине. А 17 июля навсегда было вычеркнуто из праздничных дат города.

С точки зрения истории все было сделано правильно. То, что 17 июля (5 июля по старому стилю) 1858 года император Александр Второй подписал Указ об учреждении Благовещенска – факт общеизвестный. Но и другая дата, связанная с рождением города, не менее на слуху – это 2 июня 1856 года. Именно тогда русские впервые переехали на ПМЖ в место слияния Амура и Зеи и основали Усть-Зейский пост.

“ Середина лета. Жара. Июль. И день рождения Благовещенска

В вопросе выбора события, которое должно считаться днем рождения города, в нашей стране нет единого критерия. Хотя в подавляющем большинстве случаев подход простой. Обосновались на постоянном месте жительства первые переселенцы, поставили первый сруб – это и есть момент начала истории города, и не так важно, когда был присвоен соответствующий статус.

Хабаровчане считают, что история их города начинается в 1858 году, с момента появления военного поста. Хотя статус города Хабаровск получил только в 1880 году. Такая же ситуация во Владивостоке. А вот, к примеру, в Чите годом рождения считается 1851-й, несмотря на то, что русские люди начали постоянно там жить почти на полтора столетия раньше.

По логике, в отношении прошлого Благовещенска восторжествовала историческая правда. Освоение Дальнего Востока в середине 19 века шло с запада на восток. И по мере заключения Айгунского, Тяньцзиньского и Пекинского договоров Россия присоединяла все новые восточные земли. После переноса дня рождения города на два года все стало на свои места. Благовещенск – старший из южных дальневосточных городов. Хабаровск – средний. Ну и Владивосток – младший.

Все это, конечно, закономерно, но все равно есть чувство некоторой несправедливости по отношению к 17 июля. Совсем непривычно да и неправильно воспринимать его обычным и заурядным летним днем, каким он, собственно, и стал.

К тому же июнь перенасыщен праздниками и памятными датами. В их числе День защиты детей, День России, День молодежи. И День города теряется в этой череде празднеств. Другое дело июль – одни лишь монотонные трудовые недели, которым как раз и не хватает праздничной инъекции.

Уверен, будет правильным решением вернуть 17 июля часть праздничных полномочий. Сделать это можно по-разному. Была бы фантазия. В конце концов, просто назвать старым Днем рождения города.

И пока есть время, было бы неплохо серым кардиналам «зеленого дома» вспомнить про 17 июля. Ведь в этом году исполняется 160 лет с момента учреждения Благовещенска и появления самого названия нашего города.