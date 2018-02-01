Оправдать и реабилитировать важнейший день в истории Благовещенска
Многие благовещенцы, как коренные, так и понаехавшие, должны прекрасно это помнить. До середины нулевых в нашем городе именно день 17 июля, наряду с Днем Победы и Новым годом, был самым главным и ярким праздником, по-настоящему народным торжеством. Отмечали его с незапамятных времен.
Это тот нечастый случай, когда люди исключительно сами, по собственной воле, без ускорения извне, выходили на народные гулянья, чему способствовала неповторимая атмосфера веселья и единства.
Середина лета. Жара. Июль. И день рождения Благовещенска. Все изменилось в 2005 году. Тогда было принято решение сделать Благовещенск на два года старше, с тем, чтобы на следующий, 2006 год с размахом отметить 150-летний юбилей. Основных причин было три. Первая – это восстановление исторической справедливости. Вторая – желание в какой-то степени утереть нос Хабаровску и сделать Благовещенск старше своего восточного соседа. И, наконец, третья – федеральные средства, на которые можно было рассчитывать в те тучные годы по случаю такого громкого юбилея.
В итоге историки подготовили безупречное историческое обоснование переноса даты дня рождения города на 2 июня. Городские власти приняли эпохальное решение. Благовещенск начал готовиться к грандиозному событию – 150-летней годовщине. А 17 июля навсегда было вычеркнуто из праздничных дат города.
С точки зрения истории все было сделано правильно. То, что 17 июля (5 июля по старому стилю) 1858 года император Александр Второй подписал Указ об учреждении Благовещенска – факт общеизвестный. Но и другая дата, связанная с рождением города, не менее на слуху – это 2 июня 1856 года. Именно тогда русские впервые переехали на ПМЖ в место слияния Амура и Зеи и основали Усть-Зейский пост.
В вопросе выбора события, которое должно считаться днем рождения города, в нашей стране нет единого критерия. Хотя в подавляющем большинстве случаев подход простой. Обосновались на постоянном месте жительства первые переселенцы, поставили первый сруб – это и есть момент начала истории города, и не так важно, когда был присвоен соответствующий статус.
Хабаровчане считают, что история их города начинается в 1858 году, с момента появления военного поста. Хотя статус города Хабаровск получил только в 1880 году. Такая же ситуация во Владивостоке. А вот, к примеру, в Чите годом рождения считается 1851-й, несмотря на то, что русские люди начали постоянно там жить почти на полтора столетия раньше.
По логике, в отношении прошлого Благовещенска восторжествовала историческая правда. Освоение Дальнего Востока в середине 19 века шло с запада на восток. И по мере заключения Айгунского, Тяньцзиньского и Пекинского договоров Россия присоединяла все новые восточные земли. После переноса дня рождения города на два года все стало на свои места. Благовещенск – старший из южных дальневосточных городов. Хабаровск – средний. Ну и Владивосток – младший.
Все это, конечно, закономерно, но все равно есть чувство некоторой несправедливости по отношению к 17 июля. Совсем непривычно да и неправильно воспринимать его обычным и заурядным летним днем, каким он, собственно, и стал.
К тому же июнь перенасыщен праздниками и памятными датами. В их числе День защиты детей, День России, День молодежи. И День города теряется в этой череде празднеств. Другое дело июль – одни лишь монотонные трудовые недели, которым как раз и не хватает праздничной инъекции.
Уверен, будет правильным решением вернуть 17 июля часть праздничных полномочий. Сделать это можно по-разному. Была бы фантазия. В конце концов, просто назвать старым Днем рождения города.
И пока есть время, было бы неплохо серым кардиналам «зеленого дома» вспомнить про 17 июля. Ведь в этом году исполняется 160 лет с момента учреждения Благовещенска и появления самого названия нашего города.
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полазник
4 часа назад
...думаю что Дима решил этим постом отвлечь внимание достопочтимой публики от своего первого,поста в качестве коллумниста - про Навального...)))
полазник
4 часа назад
...а иначе зачем постить здесь факты,которые давно описаны в диссертациях амурских ученых людей...
Iilit
2 часа назад
Да,действительно- то густо (июньские праздники), то пусто (спокойный июль)!
Жирнов Павел
2 часа назад
«Середина лета. Жара. Июль...». Почему-то вспомнился жаркий июль 1900 года, точнее его 4-е число по старому стилю, а по-новому – 17 июля, когда больше тысячи китайцев были согнаны казаками и добровольцами-дружинниками с помощью шашек и выстрелов из винтовок в Амур в районе станицы Верхнеблаговещеской. С требованием самостоятельно переправиться на противоположный берег. Естественно они все утонули, так как плавать не умели ни тогда, ни сейчас. Так что правильно перенесли дату празднования образования Благовещенска. 17 июля слишком неоднозначная дата, чтобы быть праздничной.
Дядя из мяса
36 минут назад
да какая разница когда бухать