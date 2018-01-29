Конец проекта «Навальный»

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На «всероссийскую акцию протеста избирателей в Благовещенске вышли 12 подростков. И лишь несколько тысяч человек по всей стране. Для широко разрекламированной общенациональной кампании – катастрофа. 28 января теперь можно считать днем похорон некогда амбициозного оппозиционного проекта, на который «друзья России» возлагали огромные надежды.

То, что Навальный, недолго погуляв на ярмарке, отъехал с нее уже на много километров, было понятно давно. Стремительное падение началось после выборов мэра Москвы в сентябре 2013 года. Власть в тот раз на удивление великодушно дала возможность представителю новой оппозиции на равных побороться за кресло московского градоначальника. Не получилось. Да и не могло получиться. На тех выборах он и так прыгнул гораздо выше своей головы.

А вот что дальше делать, сам мужчина так и не понял. И виноваты в этом точно не мерзкие кремлевские узурпаторы. Просто после непродолжительного периода лицезрения гражданами новой непривычной конфеты пришла пора развернуть красочный фантик. А внутри оказалась совершенно непривлекательная и неопределенная субстанция.

Оказалось, дальше лозунгов и криков ничего нет. Пустота. Ни внятной программы, ни четких целей. Басурманские кукловоды спустя рукава отнеслись к своим прямым обязанностям. Не удосужились позаботиться о теоретической и идеологической подготовке своего Петрушки. Вот и болтало навальнинцев от националистической до либеральной риторики.

Это были выступления и акции исключительно ради самих выступлений и акций. Заняв нишу еще более мутноватых Ходорковского, Касьянова, Рыжкова (помните такого?), Навальный оказал медвежью услугу всей несистемной оппозиции. Она искала харизматичного лидера, а нашла митингового тролля с явными признаками неврастении, не способного объединить даже своих союзников, не говоря уже об остальных. И нате, получите. Собирали бульдозер, получился трехколесный велосипед. Вместо роста протестной активности, она, напротив, устремилась вниз. Так что, если бы Навального не было, Кремлю определенно стоило его придумать.

“ Она искала харизматичного лидера, а нашла митингового тролля с явными признаками неврастении, не способного объединить даже своих союзников, не говоря уже об остальных

Хотя уверен, то, с какой скоростью этот оппозиционный проект скатился до уровня политического цирка дю Солей, поразило даже тех самых узурпаторов. Интернет разрывали громкие расследования, словесные баттлы, а на акции протеста выходило все меньше и меньше людей. Тех же, кто выходил не за копейку заграничную, а по велению сердца, и вовсе единицы. В общем, никак не ложился внедренный опыт ливий, египтов и украин на российскую действительность.

И вот апофеоз. 28 января. «Всероссийская акция протеста избирателей». Кропотливо готовились к ней навальнинцы. По их заявлениям, целый год. Видимо, рисовали в своем воображении сотни тысяч митингующих сторонников с транспарантами, шариками и уточками. Трудились с самым продвинутым и действенным способом коммуникации – соцсетями. Зазывали всех и особенно малолеток. Шикарный подарок им сделали власти – практически везде согласовали митинги. Собирайся – не хочу. Но все равно протестующие обделались, как никогда.

Пример Благовещенска с 12 подростками весьма показателен. Мало того, что участников акций становится все меньше, так еще и возраст подростков снизился до неприличия. И этот марш дюжины 160-сантиметровых школьных «оппозиционеров» ничего кроме улыбки вызвать уже не может. Есть ощущение, что для них самих прошедшая акция была всего лишь очередным развлечением вроде ловли покемонов или хипстерской тусовки. И они прекрасно понимали и клоунский характер своего мероприятия, и то, что ими манипулируют.

В итоге пара-тройка тысяч сторонников, преимущественно школьников, в стране с населением в 140 миллионов – реальный показатель популярности «главного оппозиционера». И это, несомненно, – похороны проекта «Навальный». Да и сам общественный деятель окончательно превратился в политический и медийный труп.