Что значит обещать

Фото: otvet.imgsmail.ru

Похоже, что отдельно сформулированной и опубликованной предвыборной программы кандидата-президента мы в этот раз можем и не увидеть.

Сообщение о старте предвыборной президентской кампании 2018 года неожиданностью стать не могло и не стало. Как и положено, председатель ЦИК Элла Памфилова объявила о начале обратного отсчета времени. День «Х» известен – это 18 марта 2018 года. Как будто ничего необычного.

Однако, ещё слушая ответы, звучавшие на большой пресс-конференции, я поймал себя на мысли: «Почему, собственно, Путин вновь заявил, что пойдёт самовыдвиженцем?»

И вот сегодня, читая сообщение «РГ», я, кажется, понял, почему.

Цитата: «Каждая партия, которая выдвинула кандидата, не позднее 7 марта должна опубликовать свою предвыборную программу. Что же касается предвыборных программ самих кандидатов в президенты, то, как отметила Гришина (секретарь ЦИК Майя Гришина – Прим. ред.), "закон не регулирует сроки и порядок, и вообще обязанность кандидата публиковать предвыборную программу". "Это остается на усмотрение кандидата", – пояснила секретарь ЦИК».

Стало любопытно, а какими были до этого программы у кандидата в президенты Путина, с чем же шёл он на предыдущие выборы 2000, 2004 и 2012 годов?

Программы были. Они выглядели по-разному, но были и схожими – содержали некие обещания и заверения на предстоящий (очередной) президентский срок.

Не стану утомлять подробностями. Кто захочет, сможет прочесть их полностью. Однако приведу некоторые «общие» места. Вот так, например, выглядел завершающий абзац «Открытого письма» к избирателям версии 2000 года:

«Убежден: основной чертой нового века станет не битва идеологий, а острая конкуренция за качество жизни, национальное богатство и прогресс. А прогресс – либо он есть, либо нет. Бедность народов не оправдать никакими отсылками к чистоте партийных принципов – "правых" или "левых".

Если и искать лозунг для моей предвыборной позиции, то он очень простой. Это – достойная жизнь. Достойная в том самом смысле, какой ее хотят видеть и в какую верят большинство моих сограждан. Как вижу нашу жизнь и я сам, будучи русским человеком».

В 2004 году Владимир Владимирович тоже шёл на выборы самовыдвиженцем, и даже было собрано 2,5 миллиона подписей в поддержку действующего президента. Вот фрагмент программного выступления (разумеется, транслировавшегося по всем центральным СМИ):

«…Убежден: для поступательного развития государства и общества нам абсолютно необходима цивилизованная политическая конкуренция. И опорой в этой работе должны стать влиятельные крупные политические партии, партии, пользующиеся авторитетом и доверием граждан нашей страны.

Мы должны продолжить работу по формированию полноценного, дееспособного гражданского общества в стране. Особо отмечу: оно немыслимо без подлинно свободных и ответственных средств массовой информации. Но такая свобода и такая ответственность должны иметь под собой необходимую правовую и экономическую базу, создать которую – обязанность государства.

Убежден: только развитое гражданское общество может обеспечить незыблемость демократических свобод, гарантии прав человека и гражданина. А в конечном счете только свободный человек способен обеспечить рост экономики, процветание государства. Говоря коротко, это альфа и омега экономического успеха и экономического роста.

Еще раз подчеркну: свободы и права граждан – это высшая ценность, которая и определяет смысл и содержание государственной работы.

И последнее. Мы обязательно завершим идущие сейчас преобразования в судебной системе и в правоохранительных органах. Считаю это направление принципиально важным, решающим для становления реальной демократии в стране, для обеспечения конституционных прав и гарантий граждан.

… Спрашивается, справимся ли мы с этой работой? Результаты последних лет дают все основания сказать: да, это в наших силах. И мы сделаем это, сделаем обязательно».

Ну и, наконец, год 2012. Как вы помните, тогда кандидатуру Путина предложил на партийном съезде действующий на тот момент в должности президента страны Медведев. Программа состояла из шести разделов. Приведу лишь один фрагмент из раздела № 3 программы, проект которой был опубликован на сайте партии власти.

«3. Достойная жизнь – гражданам великой страны

Достойные зарплаты и пенсии

Работающий человек в России не будет бедным. Высококвалифицированные специалисты, работающие в бюджетной сфере, будут получать заработную плату, превышающую средний уровень по экономике региона.

В регионах России будут развернуты программы создания жилищно-строительных кооперативов и строительства социального жилья для работников бюджетной сферы.

Размер пенсий в России заметно повышался на протяжении всех последних лет. Даже в самый разгар мирового экономического кризиса этот процесс не был остановлен. Продолжится он и в будущем. Мы обеспечим долгосрочную устойчивость и самодостаточность пенсионной системы, рост пенсий и других социальных выплат...»

Возможно, у многих моих сограждан не возникает вопроса – где же эта самая «достойная жизнь»? Кто-то уверен, что нет уже в России бедных работающих людей. И пенсии такие, что не стыдно смотреть пенсионерам в глаза.

Но сдаётся, есть и те, кто такие вопросы задать ещё способен.

Впрочем, теперь, если «закон не регулирует сроки и порядок, и вообще обязанность кандидата публиковать предвыборную программу» и «это остается на усмотрение кандидата», то, стало быть, можно ничего конкретного и не формулировать, ну просто чтобы затем разные «буквоеды» не стали копать да упрекать.

P. S. Да, кстати, похоже, что из предыдущей программы не только реализуется, но и отчасти перевыполняется разве что раздел под номером 6 «Сильная Россия в сложном мире».

Если и не весь, то уж точно те положения, где, в частности, говорится: «Нам нужны Армия и Флот в высшей степени боеспособные, профессиональные, мобильные. Мы проведем глубокую модернизацию Вооруженных Сил, оснастим войска новыми, современными вооружениями».

Что ж, как говорится, сказано – будет сделано.