Штатный прокурор

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Количество «надзирателей» можно сократить.

На космодроме Восточный снова обнаружили махинации. Вроде бы новость, но как бы и не новость. Настолько стало обыденным, что на крупнейших стройках, на важнейших объектах, в судьбоносных проектах кто-то что-то крадёт.

Однажды в бытность премьер-министром (в 2009 году) на вопрос журналиста Владимир Путин ответил вопросом: «…если всех пересажаем, работать кто будет?»

В общем, создаётся впечатление, что это некое неистребимое зло, некая данность, которую не в силах побороть ничто и никто. Несмотря на огромное количество проверяющих и контролирующих (не говоря уже о следственных и надзирающих) органов и сотрудников, жуликов и расхитителей не становится меньше, а даже, скорее, наоборот?!

А что, если поступить просто? Взять и внедрить по прокурору на каждый создаваемый объект. В зависимости от уровня и масштаба – и прокурор соответствующий. Ведь как нынче происходит? Что-то строят-строят (параллельно с этим и уводят часть средств налево), организации всякие разовые возникают-исчезают, люди приходят-уходят, словом, так всё запутывают, что концов не найдёшь. А уже после начинают проверять, выяснять, находить и уличать… При условии, разумеется, если есть кого и в чём.

Ну, а если бы сначала, сразу каждый шаг, каждый платёж, каждое движение сил и средств находились под неусыпным оком специально обученного и поставленного должностного лица – «штатного прокурора»? Ведь он-то знает, что можно, а что нельзя, что такое хорошо и что такое плохо. Тогда бы, как говорится, не то что муха, бацилла не просочилась бы незамеченной.

Скажете, где ж их на все стройки набрать? Во-первых, не на все, а только на крупные и значимые. На мелких особо воровать нечего, там «крупная рыба» и не водится. А во-вторых, масштабы воровства таковы, что стоило бы безболезненно командировать из кабинетов процентов 15-20 % действующего состава, а при необходимости и набрать новых (при качественной их работе можно сэкономить, сохранить столько денег, что ещё большая часть и останется).

А вообще, я уверен, что количество «надзирателей» можно сократить, ибо если количество хищений уменьшится, то и работы станет существенно меньше.



Логично?!