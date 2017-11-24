Индекс еды

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А в попугаях-то я гораздо длиннее! (Удав)

Так и хочется задать вопрос уважаемой главе Центрального банка России госпоже Набиуллиной: «А в чём вы, досточтимая Эльвира Сахипзадовна, измеряете собственную зарплату? В салатах, борщах или баночках икры?»

На днях на заседании Госдумы она рассказала депутатам о том, что банком были рассчитаны пара «новогодних» индексов «для наглядности», которые оказались ничем иным, как стоимостью набора продуктов для салатов «оливье» и «селёдка под шубой».

«Инструменты» эти не новы. На протяжении уже ряда лет проводится подсчёт и сравнение цен предыдущего новогоднего стола с нынешним. Удивительно! Но, по-моему, всякий раз эти индексы больше напоминают своеобразную мантру, которая призвана выступить в роли предновогодней мишуры, дабы не портить праздничное настроение (а в году нынешним ещё и накануне президентских выборов).

Посудите сами. По информации Набиуллиной (Центробанка) набор для «оливье» за год подорожал на 1,2 % (и стал стоить около 312 рублей), а «селёдка под шубой» так и вовсе подешевела на 0,9 % (цена вопроса чуть больше 150 рублей).

Но ведь мы-то с вами (в отличие, может быть, от сотрудников ЦБ) в магазины ходим сами и понимаем, что что-то тут не так. И лично мне более правдоподобным представляется индекс «оливье» от «Комсомольской правды». Цифры за 2013-2015 годы, но тенденция вряд ли кардинально изменилась – зайдите в ближайший гастроном.

Даже если предположить, что в ЦБ считали меньшую порцию, всё равно пропорции не сходятся.

Что же в «сухом остатке»?

Помните, герой известного мультика Удав говорил: «А в попугаях-то я гораздо длиннее!» Всё просто: на что не перекладывайте ваши денежки, хоть на салат, хоть на семечки, их количество всё равно неуклонно сокращается год от года и день ото дня.

Ну а чтобы не портить новогоднее настроение, можно просто за те же деньги (или за меньшее их количество) настрогать меньше салата в тарелку.

Хорошего Нового года!

Фото: s11.stc.all.kpcdn.net