Мы должны вам сообщить, что мы вам ничего не должны

Фото: atkritka.com

Отличная штука этот Интернет! Не выходя из дома, за час-полтора можно сделать много дел, на которые в прежние времена ушла бы неделя, а то и больше.

Взять, к примеру, так называемые личные кабинеты, которые создаются и уже созданы нынче во многих частных и государственных компаниях и структурах. Здесь и сейчас – разговор как раз о госучреждениях.

До появления кабинетов-онлайн приходилось куда-то ехать, стоять в очереди, выяснять, что, оказывается, надо «не-сюда-а-по-другому-адресу-или-этажу-и-кабинету…», снова идти или ехать, стоять… И так далее.

Я уж не говорю о том, что узнать о каких-то задолженностях, получить консультацию или справку для человека стеснительного по натуре или нерешительного, к тому же малопонимающего или не понимающего вовсе в хитросплетениях и дебрях законодательных «джунглей», шансов было ничтожно мало. Собственно, и теперь, с появлением новых информационных технологий и технических новшеств, шансы эти не сильно возросли… Однако всё же возросли! Разумеется, если у вас есть компьютер или смартфон. Разумеется, если есть подключение к Интернету. Разумеется, если вы хоть что-то понимаете в том, как эта штука работает…

А самое главное – всё должно произойти СВО-Е-ВРЕ-МЕН-НО!

Личный опыт: год-полтора тому, как имею честь быть зарегистрированным на портале «Госуслуги», и уже четыре (!) года, как получил «ключи» от «личного кабинета» у налоговиков. Каждый год (как минимум), как и все сограждане, захожу сюда, чтобы узнать, что же в этот раз родное государство мне насчитало в виде имущественных, транспортных и иных налогов, а затем в назначенный срок стараюсь это всё добросовестно оплатить.

“ Может быть, кто-то уже провёл подобный эксперимент? Поделитесь опытом!

И вот не так давно (в начале октября), проверяя начисления, обнаружил, что не только я должен, а оказывается и мне(!) государство как бы должно, сразу уточню, совсем незначительную сумму, которая возникла в связи с переплатой при погашении начисленной когда-то пени. Вспомнил я, что уже видел эти цифры и даже пытался пару раз (в 2015 и в 2016 годах) отправить в том же кабинете запрос на зачёт (даже не возврат) этой малости в счёт будущих платежей. Ну, чтобы не болталась эта «копейка» и всё било по нулям. Мне лично так как-то спокойнее.

Но что-то все оба предыдущих раза попытка была неудачной: то Интернет зависал, то что-то не получалось с электронной подписью… Решил написать ещё раз. И – о чудо! – всё получилось – письмо моё ушло. И пришёл на электронную почту ответ, что оно получено и, согласно регламенту, в срок будет дан ответ. «Отлично!» – подумал я и успокоился, решив, что наконец-то в балансе с налоговиками образуется полный «консенсус».

А намедни получаю вот такой ответ.

В нем говорится, что, поскольку три года миновало, то мы вам ничего не должны, а поэтому спите спокойно. Но самое смешное, что цифра эта о переплате никуда не делась, а продолжает спокойно радовать мой взор при заходе в «ЛК».

Теперь, заходя в личный кабинет, похоже, буду до конца своих дней иметь удовольствие видеть зелёные цифры переплаты и испытывать заслуженное чувство гордости за себя: мол, я не захребетник какой-нибудь, а вполне даже что-то вроде спонсора или мецената в отношении родного государства, которое мне НИЧЕГО не должно!

P.S. В завершение хочу спросить: как думаете, что было бы, если эти несколько копеек я не переплатил когда-то, а НЕДОПЛАТИЛ? Так же легко «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно…» простило бы мне по прошествии трёх лет мою забывчивость?

Может быть, кто-то уже провёл подобный эксперимент? Поделитесь опытом!