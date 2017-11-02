Дороги на песке

Фото: Михаил Митрофанов

Можно, конечно, и из дерьма вылепить пулю, да только это и будет дерьмовая пуля.

Продолжаем ждать мост в Китай. Работы идут, благо есть китайские инвестиции. Про новый мост через Зею, похоже, не стоит и вспоминать – денег всё равно нет. Сюда китайские инвестиции вряд ли смогут прийти. Собственно, а зачем этот мост китайским товарищам? Это ведь не трубопровод, по которому в Поднебесную пойдёт недорогой «голубой поток».

«Сила Сибири» строится скоростными темпами – ну вот чувствуется заинтересованность руководящих страной людей!

А что зейский мост? Эка надобность, экий навар?! Жителей в области совсем уж немного, и с каждым годом их (нас, то есть) всё меньше становится. Конечно, поправляют общую статистику люди пришлые да приезжие…

Но вернусь к мосту в Китай, точнее, к инфраструктуре и сопутствующим дорожным работам и сооружениям. Уже писал об этом, но тема не отпускает.

Вот накануне имел разговор с одной знакомой, которой приходится нередко проезжать по пути через Зазейский и далее, где идёт дорожное строительство. Барышня в ужасе! А всё от того, как строится временная объездная дорога на участке сооружения одной из дорожных развязок.

«Представляешь, они положили асфальт просто на песочную насыпь! До этого сделали из песка насыпь, которую формировал и утрамбовывал ковшом ездящий по ней же экскаватор, а теперь просто на песок положили асфальт! А ведь нам по той дороге предстоит ездить! А у меня двое детей! А что, если этот песок осыплется вместе с дорогой или водой его размоет?! Говорят, что дорогая временная. Но ведь ты знаешь, что у нас временное и есть самое постоянное», – жаловалась она.

“ Представляешь, они положили асфальт просто на песочную насыпь!

Разделяю беспокойство собеседницы. Поскольку аналогичный объездной (и тоже вроде бы временный) участок уже практически сооружён и вот-вот откроется неподалёку от 11 километра трассы Благовещенск – Белогорск. Там точно так же насыпали песок, трамбовали его, а теперь сверху лежит асфальт. Возможно, что процесс укладки остальных составляющих основания (в частности щебня) происходил исключительно в ночное время и остался незамеченным обывателем. Но, скорее всего, его там просто нет.

«Хорошее основание – залог хорошей дороги», – утверждают специалисты. И с ними невозможно не согласиться. А хорошее основание – это, как я понимаю, основание, выполненное из качественного материала, грамотными профессионалами и с соблюдением всех норм и правил.

Так что же имеем мы в нашем случае? Положенный на песок (надеюсь, хорошего качества) асфальт? Так сказать, временный недорогой вариант, рассчитанный на минимальный срок эксплуатации?

Видимо, я не обладаю стратегическим государственным мышлением, ибо мне совершенно непонятно, зачем делать вот это архивременное сооружение, потратив навсегда немалые деньги, вместо того, чтобы построить хорошую дорогу, которая сможет прослужить не один десяток лет? Не понимаю! Зато понимаю, что можно, конечно, и из дерьма вылепить пулю, да только это и будет дерьмовая пуля.

И, кстати, любопытно было бы взглянуть на отчетную документацию: что построено на песке, мы видим, а вот что же построено на бумаге?