Это не реклама

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2октября
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Просто дело в том, что то ли интуиция, то ли что-то ещё, но, покупая билеты на самолёт до Москвы, остановил свой выбор на рейс с посадкой в Новосибирске. Компания S7 оказалась вполне пунктуальной и надежной.

Ну, по крайней мере, пока. В отличие от «ВИМ-Авиа», про которую вы и сами уже все знаете. К счастью, ни тумана, ни других погодных катаклизмов не случилось, и наш самолёт из Благовещенска вылетел почти по расписанию.

Аэропорт Толмачево в Новосибирске

Рассматривая витрины и изучая цены, искренне порадовался намерению российских властей с предвыборного плеча президента приравнять-таки МРОТ к прожиточному минимуму. Так, пожалуй, на эти минимальные тысячи и копейки каждый желающий сможет раз в месяц отовариться, например, в рыбной лавке, купив если и не полный килограмм, то хотя бы полкило (или немного меньше) осетрины. Да ещё и на хрен останется.

Дорожное наблюдение

Китайские граждане (впрочем, может быть, даже и не китайские, а уже вполне российские) замечены в приличных количествах в аэропорту. На рейсе в Москву мне повезло лететь по соседству с тремя симпатичными барышнями, без умолку щебетавшими все четыре часа пути. Задумался, почему же мы можем часами молчать рядом со вполне знакомыми людьми и даже родственниками или друзьями, а они говорят без умолку, не прерываясь и на еду?

Или мы в постоянном размышлении о сути бытия, мировых проблемах и прочей чепухе, а они просто живут, радуясь минутам и часам общения друг с другом? Как знать...

Михаил Митрофанов

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

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