Бутылочное горло
Амурской области необходимо строить два моста, а не один.
Новый мост через Зею – тема номер один ещё пару лет назад. Однако сегодня про то, что чуть ли уже не проектно-сметная документация на этот мост была готова и место строительства определено, практически никто не вспоминает. Нынче всё внимание приковано к мосту через Амур, который наконец-то соединит две страны.
Мне однако странно, что ни власти, ни общественность как-то не беспокоятся о том, что тема строительства второго моста через Зею то ли забыта, то ли отложена на неопределённое время в связи (разумеется) отсутствием денег (а на что они у нас есть сегодня?).
Только вот ведь какая штука получается. Без второго моста открытие нового, международного, создаёт ещё большую вероятность автомобильного коллапса. Вот, например, в минувшую субботу вновь образовалась многокилометровая пробка на въезде в город со стороны Владимировки. Причины – работы по дорожной разметке и аварии. Люди уже привыкли к пятничным «стояниям» на выезд и воскресным – на въезд. Но что же будет, когда заработает мост через Амур и, как нам гарантируют власти и наши, и китайские, начнётся автомобильная «движуха»? Сдаётся мне, что тогда то, что сегодня называют «бутылочным горлом», превратится в «систему ниппель», а попросту встанет колом.
Амурской области в Благовещенске необходимо два моста, а не один. Это факт и насущная необходимость. Но почему-то эта тема никак не поднимается. Похоже, что наш знаменитый «авось» никуда не делся, и именно на него рассчитывают те, кто обязан смотреть, если не на десять, то хотя бы на три шага вперёд.
Или просто дело в выборах 2018 года, и на этом фоне все остальные вопросы сегодня мелки и неактуальны?
Похоже, остаётся лишь надеяться, что следующей весной или в начале лета на очередной прямой линии с вновь избранным президентом кто-то прорвётся и задаст вопрос. И, может быть, тогда случится «чудо», и вновь на повестку дня выйдет строительство моста, без которого ну никак нельзя!
Михаил Митрофанов
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