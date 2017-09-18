Бутылочное горло

Амурской области необходимо строить два моста, а не один.

Новый мост через Зею – тема номер один ещё пару лет назад. Однако сегодня про то, что чуть ли уже не проектно-сметная документация на этот мост была готова и место строительства определено, практически никто не вспоминает. Нынче всё внимание приковано к мосту через Амур, который наконец-то соединит две страны.

Мне однако странно, что ни власти, ни общественность как-то не беспокоятся о том, что тема строительства второго моста через Зею то ли забыта, то ли отложена на неопределённое время в связи (разумеется) отсутствием денег (а на что они у нас есть сегодня?).

“ Без второго моста открытие нового, международного, создаёт ещё большую вероятность автомобильного коллапса

Только вот ведь какая штука получается. Без второго моста открытие нового, международного, создаёт ещё большую вероятность автомобильного коллапса. Вот, например, в минувшую субботу вновь образовалась многокилометровая пробка на въезде в город со стороны Владимировки. Причины – работы по дорожной разметке и аварии. Люди уже привыкли к пятничным «стояниям» на выезд и воскресным – на въезд. Но что же будет, когда заработает мост через Амур и, как нам гарантируют власти и наши, и китайские, начнётся автомобильная «движуха»? Сдаётся мне, что тогда то, что сегодня называют «бутылочным горлом», превратится в «систему ниппель», а попросту встанет колом.

Амурской области в Благовещенске необходимо два моста, а не один. Это факт и насущная необходимость. Но почему-то эта тема никак не поднимается. Похоже, что наш знаменитый «авось» никуда не делся, и именно на него рассчитывают те, кто обязан смотреть, если не на десять, то хотя бы на три шага вперёд.

Или просто дело в выборах 2018 года, и на этом фоне все остальные вопросы сегодня мелки и неактуальны?

Похоже, остаётся лишь надеяться, что следующей весной или в начале лета на очередной прямой линии с вновь избранным президентом кто-то прорвётся и задаст вопрос. И, может быть, тогда случится «чудо», и вновь на повестку дня выйдет строительство моста, без которого ну никак нельзя!