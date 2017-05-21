Многоликая статистика

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Статистика похожа на японский сад Рёандзи – сколько и откуда ни смотри, один из пятнадцати камней всё равно будет скрыт.

Амурстат опубликовал данные по зарплатам в Амурской области за май 2017 года и по доходам за 2016 год. Не стану грузить цифрами, кто захочет, может сам прочесть в Интернете. Смысл публикации сводится к тому, что, с одной стороны, среднемесячная зарплата за май 2017-го немного выросла по сравнению с маем 2016 года (на 1,9 %), а с другой – реальная зарплата в области, с учетом индекса потребительских цен, наоборот, снизилась на 0,8 %.

Бедных в области стало больше, но при этом в среднем доходы растут.

Просто чудеса то ли оптики, то ли арифметики.

Похоже, что и «наверх» отправляются (или они там сами принимают) исключительно «позитивные» показатели и выводы, дабы не расстраиваться самим, да и тем более не расстроить ещё более высоко стоящее начальство. Отсюда и объяснение, например, заявлению президента на саммите в Гамбурге, что отечественная экономика вышла из рецессии и очевиден рост.

Есть, конечно, ещё вероятное объяснение в том смысле, что среднее значение складывается из общей картины. То есть, когда кто-то (пусть даже их немало) стал немного беднее, а кто-то (пусть даже этих существенно меньше) сделался значительно богаче, то в среднем и может быть отмечен рост. Как знать?

Но мне сдаётся, всё проще: рождённый ползать не в состоянии постичь общую картину мира. Здесь, как пример, уместно вернуться в сад Рёандзи, в котором на небольшой площадке определённым образом расположено 15 черных камней. Фокус в том, что с какой бы точки вы ни смотрели на эту композицию, один из пятнадцати камней всегда загорожен другими камнями и не виден. Впрочем, есть возможность увидеть все камни сразу. Но для этого необходимо воспарить над садом и взглянуть на него сверху. Недаром считается, что все 15 камней сможет увидеть только «достигший просветления».

Значит, у нас такие «светлые головы» есть, что не может не радовать, несмотря ни на какие отдельные удручающие статистические показатели.

Михаил Митрофанов

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