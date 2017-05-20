Контрсанкции – наше всё

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Свершилось! В очередной раз правительство России во исполнение указа президента издало постановление № 790 о продлении до конца 2018 года контрсанкций в виде продовольственного эмбарго, то есть ограничений на поставки продовольствия, сельскохозяйственной продукции и сырья из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, а также Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Собственно говоря, ничего принципиально нового. Да и мы уже привыкли снова, как и когда-то при советской власти, обходиться своим-родным. Или, по крайней мере, привыкаем (?). Тогда неизбалованные разнообразием граждане великой державы обходились самым минимальным, предлагаемым госторговлей, время от времени разнообразя ассортимент походами на рынок или выращивая что-то на свой вкус на шести сотках.

Нынешняя частичная «изоляция» внутреннего продовольственного рынка, как и всякое воздержание, даже имеет положительный эффект не только для отечественного производителя, но и для нас, рядовых граждан. Посудите сами, как сократились наши расходы на всякую соблазнительную импортную продукцию, которой попросту в магазинах теперь нет! Это – раз.

Во-вторых, если особо не углубляться в первопричины («крымнаш» и т.д.), даже имеющиеся заграничные продукты так возросли в цене, что уже автоматически глаз на этих ценниках не задерживается, а руки к полкам не тянутся – а это тоже, как ни крути, экономия бюджета. Вот и выходит, что от санкций этих одни сплошные «бонусы». А то, что своё продовольствие стало дороже вслед за удешевлением своего же родного рубля – это так, издержки.

И, наконец, учёными-врачами давно установлено, что полезно для человеческого организма только то, что произрастает и производится под боком. Тем более никогда не знаешь, что там «проклятые буржуины» в ту банку подсыпали и с какой целью. Как говорится, с глаз долой – из желудка вон!

Ведь недаром указ президента Российской Федерации, узаконенный постановлением правительства, называется «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». А раз Российской Федерации, то, в первую очередь, и безопасности нас с вами, дорогие россияне.

Будем здоровы!

Михаил Митрофанов

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