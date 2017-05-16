Тайные знания о явном

Фото: www.inpearls.ru

«Меньше знаешь – лучше спишь» – гласит поговорка. Однако ещё лучше спит тот, о ком меньше знающий не знает вообще ничего. Ну, или только то, что ему знать дозволено.

Наш уважаемый президент – личность весьма загадочная. Есть официальная версия ВВП – та, что тиражируется с экранов, газет, сайтов, так сказать, публичный образ. Но есть и закрытая сторона, о которой в основном ходят лишь слухи да домыслы. О некоторых других высоких фигурах российской политики и руководства страной информации побольше, но...

Безусловно, я не ратую за то, что всё должно быть нараспашку. Личная жизнь – она и есть «личная».

Оно бы всё ничего, но, к сожалению, знаменитая реплика Джабраила – «А ты не путай свою личную шерсть с государственной!» – за полвека не только не потеряла актуальность, но, скорее, стала своеобразным антилозунгом времени. Государственный человек нередко настолько сливается в осознании самого себя с государством, что начинает жить по принципу – всё вокруг колхозное, всё вокруг моё. И любые попытки извне системы поинтересоваться, а как и почему, собственно, на жалование в «тысячу» вы живёте на «миллион», расцениваются не иначе как посягательства на гостайну и попытки раскачать лодку, устои, скрепы…

И вот, с подачи опять-таки уважаемого президента, Госдума в окончательном чтении приняла законопроект о расширении полномочий Федеральной службы охраны. В частности, ФСО отныне будет защищать (читай – засекречивать) персональные данные лиц, находящихся под госохраной. Таким образом, в нашей стране законодательно сделан огромный шаг на пути к установлению закрытой сословной или кастовой системы, что было характерным для средних и других предыдущих веков.

Полагаю, что недолго осталось до распространения «правила» и на нижние этажи «вертикали». Ибо запретить знать о себе любимой – мечта любой власти. Потому что, например, не зная о том, что чиновник при жаловании в 50-60 тысяч в месяц, сам и/или вместе с роднёй владеет «недвижимым и движимым» стоимостью в 50-100 лет безупречной службы (причём это без еды, питья, отдыха и т.д.), разве возникнет вопрос – как такое может быть? – у того, кто своей налоговой копейкой и создаёт экономическую основу родного государства.

Спите спокойно, граждане великой страны! Отныне ваш покой и сон не омрачат знания о том, чего вам знать не положено. Аминь!

Михаил Митрофанов

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

Просмотров всего: 28

распечатать