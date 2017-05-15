Пить или не пить

Фото: alkozona.ru

Желание затуманить мозги «клиенту» присуще аферистам разного толка.

«Известия» публикуют любопытный материал о том, что Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины Минздрава России рассчитал безопасные нормы потребления алкоголя.

В публикации приводятся цифры: миллилитры, градусы, часы и дни. Расчёт произведён в отношении как мужчин, так и женщин (благо, не дошло до стариков и детей).

Не вдаваясь в подробности, задаюсь вопросом – зачем? Для чего понадобилось поворачивать вспять годами выстраиваемый фундамент основ оздоровления нации в отношении со спиртным? И не кому-нибудь, а вполне официальному учреждению – Министерству ЗДРАВООХРАНЕНИЯ России.

Вариантов объяснения напрашивается несколько. У государства денег становится всё меньше, а потребности, во всяком случае, к уменьшению не стремятся. Расходы на вооружение, содержание бюрократической армады, госзаказы для привилегированных псевдобизнесструктур – всё это требует немалых средств. А акцизы от оборота алкоголя – довольно весомая часть поступлений в бюджет.

Далее – пенсионная реформа и растущий, как снежный ком, дефицит Пенсионного фонда. Пенсии, с одной стороны, надо повышать, а с другой – опять-таки «денег нет».

Президент сообщает о том, что за 12 лет продолжительность жизни в стране выросла на шесть с половиной лет, а до 2025 года увеличится ещё минимум на 4 года. В свою очередь, и премьер-министр ставит Минздраву задачу повысить эту продолжительность до 76 лет.

Вместе с тем это повлечёт неизбежный рост числа пенсионеров, которым необходимо будет платить пенсию. Вот и выходит, что руководство декларирует заботу о населении, чтобы жили долго, но тот же самый Минздрав проводит (замечу, за бюджетные, за наши с вами деньги!) исследование, по сути, о пользе употребления алкоголя.

Могу показаться мнительным, но в моём понимании эти два обстоятельства монтируются только одним, довольно грустным для граждан образом – следствием роста числа «употребляющих» в наших, далёких от идеальных российских реалиях явится сокращение числа претендентов на срок или возраст «дожития» – так в официальных документах характеризуются пенсионеры.

Ну а кроме этого, давно известно, что желание затуманить мозги «клиенту» присуще аферистам и манипуляторам разного толка. Пьяному же человеку, как известно, и море по колено. Для него (неё) все девушки – красотки, а все мужички – «аполлоны» да «делоны». А рассуждать о смысле жизни, тем более о том, почему эта самая жизнь именно такая, какая она есть и как исправить то, что криво и косо, одурманенному человеку просто и в голову не придёт.

Михаил Митрофанов

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

Просмотров всего: 66

распечатать