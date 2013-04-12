Хорошая плохая новость

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Думаю, что всё зависит от персонального настроя каждого индивидуума.

Итак, за прошедшую неделю есть новости хорошие и, что называется, не очень. Но вряд ли порядок их оглашения принципиально меняет суть происходящего. Впрочем, думаю, что всё зависит от персонального настроя каждого индивидуума, степени его пессимизма или наоборот.

В Санкт-Петербурге состоялся Международный экономический форум, который дал немало новых знаний, а также заставил переосмыслить имеющиеся. Так, например, мы, жители Амурской области, узнали о том, что в рейтинге инвестиционной привлекательности наш регион «рванул» на целую 31 позицию вверх. Согласитесь, чем не предмет для обоснованной гордости!

Вместе с тем в Благовещенске прошёл Всероссийский форум по демографии, где также рассказали о том, что Приамурье – один из наиболее привлекательных регионов Дальнего Востока. Это, в общем-то, и не новость, поскольку – очевидность. Из девяти дальневосточных субъектов вслед за Приморьем и Хабаровским краем нам, что называется, сам бог велел быть привлекательными, поскольку южнее нас только Китай.

В общем, всё как всегда. На представительных форумах представительные дяди и тёти представляют оптимистическую картину отчасти настоящего, но чаще будущего, которое «вот-уже-не-за-горами-осталось-лишь-немного-поднатужиться». А вот лет эдак через 5-10-15… и вовсе «попрёт»!

“ Не превратится ли Восточный в один из красиво упакованных парадных одноразовых суперпроектов?

Что БУДЕТ всё отлично, мы усвоили уже давно. Эта мантра передаётся от поколения к поколению. А что же сегодня, СЕЙЧАС?

На прошедшей неделе мы узнали, что Амурская область, увы, НЕ спортивная, ну, или не достаточно спортивная, как вроде бы казалось ещё совсем недавно. Впрочем, возможно, это всего лишь частное мнение, но мнение министра спорта России, высказанное в Совете Федерации.

Однако едва ли не самыми «минорными» новостями недели в комплексе представляются новости космические. Вслед за Илоном Маском и его SpaceX, которая накануне с помощью ракеты-носителя Falcon 9 не только успешно вывела на орбиту корабль Dragon с грузом для МКС, но и вернула нижнюю ступень ракеты на Землю, компания Boeing запускает проект по созданию многоразового гиперзвукового космического аппарата Phantom Express (XS-1). Причём лётные испытания планируют начать уже в 2020 году. Кроме того, миру явили гигантский самолёт, который компания Stratolaunch Systems создаёт для запуска ракет с суборбитальных высот.

Нам бы порадоваться за «коллег-конкурентов». Однако взамен на Петербургском международном экономическом форуме глава Роскосмоса Игорь Комаров объявляет, что запуск нового российского космического корабля «Федерация», который должен был взлететь с российского космодрома Восточный, всё же должен будет в 2022 году отправиться в космос, но с «морально и физически» (по словам В. Путина) устаревшего Байконура.

Итак, спортивным краем Амурская область пока так и не стала. А вот стала ли (станет ли) она по-настоящему «космической»? Не превратится ли Восточный в один из красиво упакованных парадных одноразовых суперпроектов?

Михаил Митрофанов

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