Рачительная предусмотрительность или непредусмотрительная расточительность?

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Несколько лет назад, впервые побывав в китайском местечке Удалянчи, всю дорогу от Хэйхэ, что пришлось проделать на местном автобусе, поражался как минимум трём обстоятельствам. Во-первых, практически полному отсутствию вдоль всей 250-километровой трассы бесхозных земель. Все придорожные земли, что называется, освоены – окультурены, распаханы, засеяны… Чего, увы, не наблюдается на нашей территории (сразу оговорюсь – не везде, но на Дальнем Востоке довольно часто). Конечно, можно сие обстоятельство объяснить несопоставимой плотностью населения. И это объективный фактор. Однако же позволю себе усомниться в его фатальной достаточности.

Второе и третье обстоятельства, как говорится, два в одном, – сама трасса. А именно её основная часть, входящая в маршрут Хэйхэ – Харбин. Её на тот момент продолжали строить. Были весьма наглядно видны все этапы строительства – от сооружения земляного полотна и возведения насыпи до укладки бетонного основания и финишного асфальтирования. Это отдельная тема, разворачивать её не стану. Лишь скажу, что в результате увиденного мне (не специалисту) стало очевидно, почему наши трассы так недолговечны и часто ремонтируются.

“ Все придорожные земли, что называется, освоены – окультурены, распаханы, засеяны

А вот ещё об одном «открытии» вспомнил буквально на днях. Тогда было удивительно, что на новой трассе периодически попадались так называемые пути в никуда, то есть съезды с основной трассы в чистое поле, где отсутствовали даже намёки на наличие каких-либо дорог. Почему вспомнил?

Волею судеб нередко проезжаю отрезок федеральной трассы «Подъезд к Благовещенску», что официально называется участок от 114 до 124 километра, а попросту отрезок «зейский мост – 11 километр». Помните, в прошлом году проходил грандиозный ремонт? В итоге трасса преобразилась – стала шире, вдоль всей дороги поставили новое барьерное ограждение (старые бетонное заменили на металлическое), появились фонари на автобусных остановках…

А в этом году в связи с продолжением строительства мостового перехода в Китай стало очевидно, что отремонтированный год назад участок трассы будет вновь подвергнут существенной модернизации. Причина тому – интеграция существующей дороги в новую. Это сделать необходимо. Тем более есть проект.

Да вот только возникает вопрос: а разве год тому назад, когда бодро ремонтировали дорогу и осваивали бюджет, никому в голову не пришло (не могло прийти!), что в определённых местах стоило бы сразу предусмотреть съезды для соединения с новыми подъездными путями, что не стоит делать сплошные ограждения, поскольку очень скоро придётся их демонтировать?

“ А в этом году в связи с продолжением строительства мостового перехода в Китай стало очевидно, что отремонтированный год назад участок трассы будет вновь подвергнут существенной модернизации

Не исключаю появления возражений, что я сгущаю краски, что эти дополнительные «копеечные» затраты – ничто в сравнении с общим «масштабом бедствия», наконец, что это разные бюджеты, разные организации и так далее… Однако, товарищи, страна-то у нас одна на всех, и почему-то именно в нашем родном фольклоре существует поговорка – копейка рубль бережет.

Так почему же у левого полушария никак не получается договориться с правым, и взамен рачительной предусмотрительности является непредусмотрительная расточительность? И обязательно надо заколотить место предполагаемого входа, да так, что вроде бы выгоднее построить новый.

А может быть, это такая судьба, и ничего не поделать, хотя бы потому, что уже потраченные деньги, по ощущениям, как бы перестали быть твоими, а стало быть, и жалеть не о чем?!

Михаил Митрофанов

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