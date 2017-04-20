Судить или не судить?

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В нашей стране церковь отделена от государства! Конституция (основной закон) Российской Федерации в статье 14 определяет Россию как светское государство. И поясняет, что «никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». И, наконец, что «религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». А это, в свою очередь, должно означать, что вне зависимости от того, верит человек в бога или нет, государственные законы действуют в отношении всех граждан одинаково, объективно и беспристрастно.

Означать должно, но означает ли?

Недавнее решение суда по делу блогера Соколовского в очередной раз и очень серьёзно заставляет задуматься об этом. Когда судья светского государства, обосновывая приговор, инкриминирует в перечне обвинений «оскорбление чувств приверженцев христианства и ислама через отрицание существования Бога», а также «отрицание Иисуса Христа и пророка Мухаммеда», поневоле в голову приходят ассоциации со средневековыми судами инквизиции, гонениями на еретиков…

И вот то ли в насмешку, то ли в качестве закрепления эффекта на днях представитель православной церкви освящает здание Тамбовского районного суда в Приамурье, окропляет помещения и сотрудников святой водой, читает молитву.

Возникают вопросы. Кто же инициировал такое мероприятие? Кто принял решение и с кем оно было согласовано? За чей счёт всё это было осуществлено? Ведь, как известно, такие ритуалы без пожертвований церковь не проводит. Но даже если это всё происходило исключительно на безвозмездной основе, то имел ли право районный суд принять такое «благодеяние»? И нет ли здесь вопросов, например, у прокуратуры или судебного департамента области?

Увы, о чувствах неверующих нынче говорить вообще как-то не принято. Однако не затрагивает ли чувства верующих других религиозных конфессий такое «особенное» отношение к весьма далёкому (далёкому ли?) от религии и церкви государственному учреждению, каким является суд Тамбовского района Амурской области (пока ещё светского государства) Российской Федерации?

И кто же тогда будет разбираться в вопросе, коль скоро по крайней мере этот суд уже освящён?

Михаил Митрофанов

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