Государственный монстр
Как «революция пожирает своих детей», так и наша госмашина – не побрезгует…
Всё круче и жёстче разгораются страсти в связи с так называемой реновацией пятиэтажек Москвы (речь о массовом сносе старых пятиэтажек и переселении людей во вновь выстроенные дома). Проект уже даже называют «аферой века».
Однако я бы не спешил с таким громким эпитетом. Штука в том, что, во-первых, век ещё только начался, а во-вторых, только ли эта история может претендовать на столь вызывающее наименование? Как выясняется, вовсе нет.
Вспомним хотя бы пресловутый «Платон». Или вот ещё одна грандиозная манипуляция с землёй, что начинена магистральными трубопроводами. Газовики и нефтяники пытаются решать и решают свои собственные проблемы за счёт граждан, объявляя земли, где проходят трубы, опасными, а строения людей – незаконными, обращаются в суды с требованиями сносить отдельные дома и даже целые посёлки. И вот ведь удивительно, суды почему-то чаще на стороне этих истцов.
К счастью, для жителей Приамурья по большей части эта тема не актуальна. Что, однако, вовсе не означает, что мы тут как у Христа за пазухой. В области строятся и трубопроводы, и другие грандиозные объекты. И, кстати, не факт, что московская реновация пятиэтажек не распространится скоро на всю страну!
Очевидно лишь одно, что, начиная с 2014 года, когда «заграница» начала вводить различные санкции, которые серьёзно ограничили возможности деятельности вне России, «господа-товарищи-госкорпорации-и-Ко» обратили свой взор внутрь российских территорий. Ну а здесь, как известно, кроме полезных недр и ресурсов, также «водятся» граждане-налогоплательщики и просто граждане-имеющие-какие-либо-средства.
«Революция, как бог Сатурн, пожирает своих детей. Будьте осторожны, боги жаждут», – так говорил французский революционер и политик 18 века Пьер Верньо. Сдаётся мне, что как «революция пожирает своих детей», так и наша госмашина – не побрезгует, да и уже не брезгует (деньги, как известно, не пахнут) ничем, но, разумеется, исключительно на благо всех граждан и только из самых гуманных соображений!
Михаил Митрофанов
Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».
Просмотров всего: 129
архивная
3 часа назад
В правительстве Амурской области подписано постановление губернатора, которое дает разрешение ООО «Транснефть — Дальний Восток» вырубить полторы тысячи квадратных метров леса на территории Архаринского лесничества. Как следует из документа, при этом будут уничтожены некоторые растения из Красной книги Амурской области.В то время как Путин 2017 год объявил--годом экологии.За уничтожение краснокнижных деревьев наказывают,но видно не всех.Думаю,что хозяин Амурской области--временщик,поэтому ему всё равно.
Игорь Павлов
2 часа назад
Михаил, не надоело ныть?
Что ни пост, то нытье