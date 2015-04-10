Государственный монстр

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Как «революция пожирает своих детей», так и наша госмашина – не побрезгует…

Всё круче и жёстче разгораются страсти в связи с так называемой реновацией пятиэтажек Москвы (речь о массовом сносе старых пятиэтажек и переселении людей во вновь выстроенные дома). Проект уже даже называют «аферой века».

Однако я бы не спешил с таким громким эпитетом. Штука в том, что, во-первых, век ещё только начался, а во-вторых, только ли эта история может претендовать на столь вызывающее наименование? Как выясняется, вовсе нет.

Вспомним хотя бы пресловутый «Платон». Или вот ещё одна грандиозная манипуляция с землёй, что начинена магистральными трубопроводами. Газовики и нефтяники пытаются решать и решают свои собственные проблемы за счёт граждан, объявляя земли, где проходят трубы, опасными, а строения людей – незаконными, обращаются в суды с требованиями сносить отдельные дома и даже целые посёлки. И вот ведь удивительно, суды почему-то чаще на стороне этих истцов.

К счастью, для жителей Приамурья по большей части эта тема не актуальна. Что, однако, вовсе не означает, что мы тут как у Христа за пазухой. В области строятся и трубопроводы, и другие грандиозные объекты. И, кстати, не факт, что московская реновация пятиэтажек не распространится скоро на всю страну!

Очевидно лишь одно, что, начиная с 2014 года, когда «заграница» начала вводить различные санкции, которые серьёзно ограничили возможности деятельности вне России, «господа-товарищи-госкорпорации-и-Ко» обратили свой взор внутрь российских территорий. Ну а здесь, как известно, кроме полезных недр и ресурсов, также «водятся» граждане-налогоплательщики и просто граждане-имеющие-какие-либо-средства.

«Революция, как бог Сатурн, пожирает своих детей. Будьте осторожны, боги жаждут», – так говорил французский революционер и политик 18 века Пьер Верньо. Сдаётся мне, что как «революция пожирает своих детей», так и наша госмашина – не побрезгует, да и уже не брезгует (деньги, как известно, не пахнут) ничем, но, разумеется, исключительно на благо всех граждан и только из самых гуманных соображений!

Михаил Митрофанов

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