Нью-Мавритания

Фото: welcome2penza.ru

Отличная новость появилась на порталах местных информагентств. Здание бывших торговых рядов «Мавритания», как объявил амурский губернатор Александр Козлов, власти планируют передать областному краеведческому музею, чтобы сделать там картинную галерею. Вот так – ни больше ни меньше.

И в самом деле идея просто превосходная! Говорю это без малейшей иронии. Если в городе появится собственная картинная галерея, как, например, в моей родной Пензе, то я, уверен, как и большинство амурчан, буду только рад. И в первых рядах (за собственные деньги!) куплю входной билет, чтобы посетить её и полюбоваться произведениями искусства.

Ту, пензенскую, галерею я посещал многократно, начиная лет с десяти. И поныне, приезжая в родной город, стараюсь обойти очаги культуры, которых там немало, в том числе и картинную галерею имени К. А. Савицкого. Ощущения сродни приходу в дворик детства, где всё знакомое и родное. Портреты – как старые добрые знакомые, почти родственники и друзья, а пейзажи и натюрморты – картинки из далёкого детства…

Если ещё один такой островок культуры появится в Благовещенске, будет просто здорово!

Впрочем, пока идиллическую картину будущего (до материализации этих планов), увы, омрачает недавняя история с выставочным залом Благовещенска, который закрыли и ликвидировали по причине отсутствия в бюджете города и у местного отделения Союза художников средств на его содержание.

Остаётся лишь надеяться, что областной бюджет совместно, может быть, с федеральными культурными фондами и структурами справится с трудностями, которые наверняка возникнут на пути «сказку сделать былью».

Да будет так!

Михаил Митрофанов

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