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13апреля
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Сегодня, 13:15 0

Почему?..

Почему?..
Фото: www.psychologos.ru

Мама, скажи,

почему я не могу просто жить?

Просто смеяться,

плакать и по земле ходить,

Не окрашиваясь в цвета,

не под флагом

и без значка на груди…

Не смотря, кто там сзади,

а кто бежит впереди…

Без царя иль бога в башке,

но с совестью и душой…

С ясным взглядом и слухом,

без того, что зовут «лапшой»…

Без плаката и лозунга над…

Без портрета и статуЯ…

Не сыграв на «подмостках» роль

ни хозяина, ни холуя…

Жить просто под небом –

не под стерхом, орлом, индюком...

Не в берлоге с медведем,

даже если он мне знаком…

Почему я не вправе просто жить,

мама? Ответь!

Что противно и гадко,

во имя чего терпеть?

Ты, рожденная,

чтобы новых людей рожать,

в мир впустила меня зачем,

чужаков, иных убивать?


Дай ответ, мама,

Что мне делать с собой,

если глаз мой не чёрный, не карий?..

Он серый,

почти голубой…

Михаил Митрофанов

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

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