Почему?..
Мама, скажи,
почему я не могу просто жить?
Просто смеяться,
плакать и по земле ходить,
Не окрашиваясь в цвета,
не под флагом
и без значка на груди…
Не смотря, кто там сзади,
а кто бежит впереди…
Без царя иль бога в башке,
но с совестью и душой…
С ясным взглядом и слухом,
без того, что зовут «лапшой»…
Без плаката и лозунга над…
Без портрета и статуЯ…
Не сыграв на «подмостках» роль
ни хозяина, ни холуя…
Жить просто под небом –
не под стерхом, орлом, индюком...
Не в берлоге с медведем,
даже если он мне знаком…
Почему я не вправе просто жить,
мама? Ответь!
Что противно и гадко,
во имя чего терпеть?
Ты, рожденная,
чтобы новых людей рожать,
в мир впустила меня зачем,
чужаков, иных убивать?
Дай ответ, мама,
Что мне делать с собой,
если глаз мой не чёрный, не карий?..
Он серый,
почти голубой…
Михаил Митрофанов
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