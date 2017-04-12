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Мама, скажи,



почему я не могу просто жить?



Просто смеяться,



плакать и по земле ходить,



Не окрашиваясь в цвета,



не под флагом



и без значка на груди…



Не смотря, кто там сзади,



а кто бежит впереди…



Без царя иль бога в башке,



но с совестью и душой…



С ясным взглядом и слухом,



без того, что зовут «лапшой»…



Без плаката и лозунга над…



Без портрета и статуЯ…



Не сыграв на «подмостках» роль



ни хозяина, ни холуя…



Жить просто под небом –



не под стерхом, орлом, индюком...



Не в берлоге с медведем,



даже если он мне знаком…



Почему я не вправе просто жить,



мама? Ответь!



Что противно и гадко,



во имя чего терпеть?



Ты, рожденная,



чтобы новых людей рожать,



в мир впустила меня зачем,



чужаков, иных убивать?







Дай ответ, мама,



Что мне делать с собой,



если глаз мой не чёрный, не карий?..



Он серый,



почти голубой…

Михаил Митрофанов

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