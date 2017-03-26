Станет ли МРОТ как минимум

Фото: turj.ru

Как можно уменьшить число бедных в стране?

Нахально претендую на автора народной приметы: «Когда вы слышите из уст российского вице-премьера, что на прожиточный минимум прожить "практически невозможно", это может означать, что, скорее всего, этот самый минимум станет ещё меньше»!

Когда официальный прожиточный минимум в России по итогам третьего квартала 2016 года в декабре был снижен на 67 рублей (несмотря на инфляцию, рост тарифов, худеющий курс рубля…), мы предположили, что это результат сезонного осеннего снижения цен, в первую очередь, на сельхозпродукцию и так далее. И тогда же Ольга Голодец заявила, что на эти деньги прожить нельзя, добавив при этом, что статистика и самоощущение людей в определении «бедности» расходится – не в пользу статистики. Росстат сообщал о 20,3 миллиона (!) граждан страны, живущих за чертой бедности (по данным за январь-сентябрь 2016 года).

Как можно уменьшить число бедных в стране?

Есть как минимум два способа: во-первых, реально сделать людей богаче, ну, а второй – «подкрутить» прожиточный минимум, чтобы он стал ниже и его было проще переступить, улучшив тем самым статистику.

Какой способ проще и менее затратный для власти? Правильно – второй! Что с удовольствием и подтвердил теперь уже премьер Медведев, подписав постановление, определившее средний для России прожиточный минимум ещё на 198 рублей меньше предыдущего значения. Теперь этот минимум стал равен 9 691 рублю на человека. Стало ли бедных в связи с этим меньше? Безусловно, ДА, если считать бедным лишь того, у кого доход ниже этой цифры. Ну а раз так, то можно с чистой совестью доложить президенту об очередном «успехе» и, например, поехать куда-то отдохнуть, не покладая ног.

Не один год государственные мужи и жёны, сменяя друг друга, радеют за то, чтобы уже наконец этот прожиточный минимум (для населения) сравнялся с пресловутым МРОТ (минимальным размером оплаты труда). А то ведь и правда, парадокс: минимальная зарплата меньше прожиточного минимума почти на четверть!

Однако тенденция к сближению этих «параллельных» (которые в геометрии никогда не пересекаются), похоже, наметилась. Но не спешите радоваться! Это не простое увеличение МРОТ, но встречное движение. Сократив за полгода прожиточный минимум на 265 рублей, государство милостиво обещает повысить с 1 июля сего года МРОТ аж (!) на целых 300 рублей. И он теперь станет равен 7 800 рублям.

Осталось путём несложных вычислений, предположив, что МРОТ будет повышаться ежегодно, а минимум сокращаться ежеквартально, прикинуть, в каком рублёвом и временном диапазоне они встретятся.

Сосчитали? Сколько получилось?

***

P.S.: К месту ли? Но вспомнился анекдот от Юрия Никулина: «Из пунктов А и Б навстречу друг другу по одному и тому же пути идут два поезда. Они неминуемо должны были встретиться, но не встретились. Почему? – Не судьба!»

Михаил Митрофанов

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

Просмотров всего: 251

распечатать