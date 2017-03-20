Фото: cdn.arstechnica.net

Событие прошедшей недели, которое не оставили без внимания, пожалуй, все СМИ, – убийство в Киеве Дениса Вороненкова.

Не собираюсь говорить ни о причинах, ни о мотивах, ни о версиях и других теориях причин и следствий этого преступления. Без меня хватает желающих и считающих себя компетентными и правомочными. Я о другом.

Лично меня шокирует реакция некоторых людей, в том числе и моих знакомых, и, судя по всему, их число не безобидно мало, на эту историю. В частности, огонёк злорадства в глазах, нотки торжества в голосе, то есть люди вроде бы даже рады тому, что произошло.

Оставляю в стороне просто жаждущих и балдеющих от любой крови. Смею надеяться, что среди моих знакомых таких персон нет. Однако вынужден с сожалением и тревогой отметить, что всё реже новость о смерти одного человека и даже нескольких людей вызывает естественную, на мой взгляд, реакцию испуга, печали или сочувствия.

Впрочем, возможно, просто что-то не так со мной, и, наоборот, как раз естественной реакцией на вид и запах крови явится блеск глаз, раздувающиеся ноздри и нервное возбуждение. Но всё же одно дело животные инстинкты, которые, разумеется, никто не отменял, и гордое звание Homo sapiens – Человек разумный.

“ В частности, огонёк злорадства в глазах, нотки торжества в голосе, то есть люди вроде бы даже рады тому, что произошло

Не хотелось бы погружаться в конспирологию и предполагать некую операцию под кодовым названием «антизакалка сердца» – нас, мол, умышленно низводят до скотского состояния, при котором ценность жизни человека сопоставима с жизнью дичи или выращиваемого на мясо поголовья. И всё-таки чуть ли не ежеминутные сообщения в Интернете, ежечасные картинки с комментариями в телевизоре, подкрепляемые «дебатами с хамством и мордобоем», вряд ли способствуют высокодуховному и глубокодушевному развитию.

Ну а кроме того, насмотревшись подобных зрелищ, домочадцы, вместо того, чтобы смастерить скворечник или просто пойти погулять, продолжают всё увиденное обсуждать, активно вовлекая всех, невзирая на пол и возраст, удивляясь по прошествии времени черствости, невнимательности и равнодушию собственных детей и родственников.

Вы спросите: «Так что же предлагает автор этих строк – ничего не читать и не смотреть, ничем не интересоваться?»

Вовсе нет. Закрываться от мира не нужно да и невозможно. Я ведь и сам, тем более в силу профессии, вынужден находиться в информационном поле. Но делаю это, во-первых, дозировано и избирательно, во-вторых, не смакую никакую информацию и, наконец, не теряю связи с реальностью, забывая о том, что есть близкие люди, которые нуждаются во мне настоящем, как и я в них настоящих, а не в «псевдоклонах» героев сериалов, ток-шоу или криминальных новостей.

Чего и вам от всей души желаю!

Михаил Митрофанов

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

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