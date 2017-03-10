Как снять шкуру, которой нет

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«Изобретение» нового способа отъёма денег у населения?

«Кто возьмёт билетов пачку, тот получит водокачку!» – кто не слышал эту крылатую реплику управдомши из кинофильма «Бриллиантовая рука»! Добровольно-принудительный принцип решения вопросов, связанных с облегчением кошельков и карманов трудящихся, – отнюдь не новое слово в практике государственного управления. Существует даже ряд теорий, которые дают основы и выстраивают манипуляционные алгоритмы, позволяющие всё обтяпать таким образом, что широкие массы будут пребывать в полной уверенности, что их не только в очередной раз обобрали, но и чуть ли не облагодетельствовали.

Аппетиты осваивающих бюджетные госресурсы год от года растут, чего не скажешь о самом изрядно похудевшем бюджете. Источник же пополнения бюджета по-прежнему один – деньги налогоплательщика.

Уже не первый год идут разговоры о налоговой реформе. А где реформа, там, как говорит жизненный опыт (по крайней мере, в нашей стране), жди очередную пакость. И вот стало известно, что, правда, пока внутри Минэкономразвития, созревает идея, такое изобретение нового способа отъёма денег у населения. Суть в том, что банальное повышение подоходного налога хотят обставить заботой о безбедной нашей с вами старости. Всё просто: отчисляй на счёт накопительной пенсии больше, и будет тебе льгота по подоходному налогу, а не хочешь копить – гони монету в НДФЛ.

Ну, вы поняли, надеюсь, – хоть вдоль, хоть поперёк, а платить в казну (и неважно, на какой счёт) всё равно придётся больше.

Самое циничное, на мой взгляд, в этой истории, что, как, впрочем, и обычно, для принимающих решение и всех «небедных» изменения будут незначительны или малозаметны. Но вот тому, кто весь доход вынужден целиком тратить на более-менее сносное или просто существование, дополнительный побор (пусть даже и с туманной перспективой возврата в виде пенсионных выплат, кто, разумеется, доживёт) явится ничем иным, как реальным снижением уровня жизни. На что, впрочем, «штурманам и рулевым», похоже, просто наплевать.

Куда же идёт и дойдёт ли наш кораблик? Не постигнет ли его судьба, аналогичная истории броненосца «Потёмкин»? Как знать… Предел прочности ведь есть у всего. И он отнюдь не бесконечен.

Михаил Митрофанов

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