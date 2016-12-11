Срубил он нашу ёлочку…

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Понятие «государство», похоже, окончательно сжалось до кучки «особо приближённых».

С раннего детства песенка про ёлочку лично у меня вызывала безотчётную грусть. Жалко было и зайку, что скакал, рискуя оказаться добычей сердитого волка, бегающего «рысцою», да и самого волка – наверное, потому, что он голодный – потому и сердитый… Но больше всего печалила участь ёлочки, которую мужичок срубил «под самый корешок».

Сегодня в жизни взрослой то и дело ассоциация с ёлочкой является в сознание. Вот так что-то растёт и хорошеет, но придёт какой-нибудь «мужичок» и умыкнёт на радость «детишкам». И ладно бы всем, а то ведь, как правило, – лишь некоторым.

Жители государства Российского в подавляющем большинстве вроде смирились с положением распределения результатов деятельности дедов и отцов в виде освоенных территорий и природных богатств. Никого давно не удивляет (изредка возмущает) обстоятельство, что так называемые национальные достояния принадлежат и контролируются самоназванными или самоназначенными председателями, главами и советами директоров. Но ведь этого всё мало!

“ «С тех пор как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно!»

Придуманная и созданная некоторое время назад система взимания, по сути, государственного налога под названием «Платон» стала наполовину инструментом частного бизнеса корпорации Ротенберга и на четверть принадлежит «Ростеху», возглавляемому (читай «принадлежащему») господином Чемезовым. Теперь вот на нашу голову и карман изобретена новая «шкуроснимательная» система под оптимистическим наименованием «ЭРА-ГЛОНАСС», которая вроде призвана «заботиться» обо всех, кто рулит или просто ездит на авто. На деле же всё грозит обернуться очередной данью. Но самый «прикол» в том, что разрабатывается она и внедряется, а также будет содержаться (пока не выйдет на окупаемость и прибыль) за счёт госбюджета. А затем её будут «интегрировать» с государственной системой платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн под названием «Платон». Ну, вы, надеюсь, понимаете, о чём я?!

Сегодня понятие «государство», похоже, окончательно сжалось до кучки «особо приближённых». Если раньше хотя бы сохранялась видимость, что разные госпрограммы и проекты создаются и реализуются пусть и частными компаниями, но на всеобщее благо, то нынче бесцеремонность просто поражает.

Полагаю, не за горами система «безопасного сопровождения» пешеходов, а затем – домашних животных и так далее.

Ах, детство! Ещё одно воспоминание – сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино» и наш мультик по ней. Как забавляло и представлялось невозможным то, что происходило с придуманными персонажами: «С тех пор как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь – 100 лир, за проливной дождь – 200 лир, за дождь с громом и молнией – 300 лир…»

Ну что, ждём-с?!

Михаил Митрофанов

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