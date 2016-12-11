Срубил он нашу ёлочку…
Понятие «государство», похоже, окончательно сжалось до кучки «особо приближённых».
С раннего детства песенка про ёлочку лично у меня вызывала безотчётную грусть. Жалко было и зайку, что скакал, рискуя оказаться добычей сердитого волка, бегающего «рысцою», да и самого волка – наверное, потому, что он голодный – потому и сердитый… Но больше всего печалила участь ёлочки, которую мужичок срубил «под самый корешок».
Сегодня в жизни взрослой то и дело ассоциация с ёлочкой является в сознание. Вот так что-то растёт и хорошеет, но придёт какой-нибудь «мужичок» и умыкнёт на радость «детишкам». И ладно бы всем, а то ведь, как правило, – лишь некоторым.
Жители государства Российского в подавляющем большинстве вроде смирились с положением распределения результатов деятельности дедов и отцов в виде освоенных территорий и природных богатств. Никого давно не удивляет (изредка возмущает) обстоятельство, что так называемые национальные достояния принадлежат и контролируются самоназванными или самоназначенными председателями, главами и советами директоров. Но ведь этого всё мало!
Придуманная и созданная некоторое время назад система взимания, по сути, государственного налога под названием «Платон» стала наполовину инструментом частного бизнеса корпорации Ротенберга и на четверть принадлежит «Ростеху», возглавляемому (читай «принадлежащему») господином Чемезовым. Теперь вот на нашу голову и карман изобретена новая «шкуроснимательная» система под оптимистическим наименованием «ЭРА-ГЛОНАСС», которая вроде призвана «заботиться» обо всех, кто рулит или просто ездит на авто. На деле же всё грозит обернуться очередной данью. Но самый «прикол» в том, что разрабатывается она и внедряется, а также будет содержаться (пока не выйдет на окупаемость и прибыль) за счёт госбюджета. А затем её будут «интегрировать» с государственной системой платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн под названием «Платон». Ну, вы, надеюсь, понимаете, о чём я?!
Сегодня понятие «государство», похоже, окончательно сжалось до кучки «особо приближённых». Если раньше хотя бы сохранялась видимость, что разные госпрограммы и проекты создаются и реализуются пусть и частными компаниями, но на всеобщее благо, то нынче бесцеремонность просто поражает.
Полагаю, не за горами система «безопасного сопровождения» пешеходов, а затем – домашних животных и так далее.
Ах, детство! Ещё одно воспоминание – сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино» и наш мультик по ней. Как забавляло и представлялось невозможным то, что происходило с придуманными персонажами: «С тех пор как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь – 100 лир, за проливной дождь – 200 лир, за дождь с громом и молнией – 300 лир…»
Ну что, ждём-с?!
Михаил Митрофанов
Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».
Просмотров всего: 365
Лютцов
8 часов назад
В США уже давно так.
Все более-менее значимые госзаказы, получает лишь горстка акул, которые собственно и контролируют конгресс и президента.
Недавно публиковались сведения что дескать 1% "особо приближённых" буржуев, владеют таким же количеством капитала, что и остальные 99% населения.
А наши "либералы" очень любят как саму Америку, так и правила, которые она устанавливает.
Так что всё сходится, всё как в США. Либералы должны быть довольны.
Недовольны?
А что так? Места у кормушки не досталось?
Понятно.
Доппельгангер
4 часа назад
Не всё так печально. Видел недавно в сети ролик снятый сибирскими мужиками, не могу пересказать содержание, потому как могут припаять статью. Процесс идёт и результат будет.