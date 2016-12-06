Ненавидеть врача

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Намедни вновь заговорили о Константине Райкине. Артист выступил в Санкт-Петербурге с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…»

Говорил о том, что творческая личность видит обыденные и рутинные вещи иначе, чем большинство людей, но жизнь не ограничена рутиной, и за бизнесом и политикой есть эмоции, чувства и непреходящие ценности… Словом, над любым балаганом есть небо.

Но пристальное внимание пишущей братии привлекла одна фраза. «У нас некрофильское государство, оно любит мертвых больше, чем живых. Потом их именами называем улицы, площади, станции метро, а до этого убиваем», – процитировал Райкина корреспондент интернет-журнала о культурной жизни Санкт-Петербурга «Петербургский авангард».

Тут же один из федеральных телеканалов выдал эту новость с формулировкой – Райкин «…сделал скандальное заявление о России». Улавливаете разницу? Нет? Тогда надо ли читать дальше?

Когда человек сожалеет о том, что очевидно, лишь формулируя это одним, возможно, довольно специфическим термином, имея в виду систему взаимоотношений государства как механизма управления и общества во всём его многообразии, но тут же получает хлесткий ярлык – по сути, подозрение или обвинение в непатриотизме… Не это ли лучшее подтверждение того, что и в самом деле что-то не так?

Вот я живу довольно долго и уже давно пришёл к неутешительному выводу, что, действительно, в нашей стране, где, увы, долгое время (а для кого-то и поныне), например, Ленин был «живее всех живых», но участь многих и многих живущих, кроме, пожалуй, их самих (а бывало, что и их самих), государство мало заботило. Как заботит эта тема государство сегодня, не мне вам рассказывать. Оглянитесь вокруг.

Говорят, что в давние времена гонца, приносящего дурные вести, даже лишали жизни. Так ведь когда-то и за научные открытия инквизиторы сжигали на костре заживо… Правда, потом спустя годы и даже века некоторых реабилитировали и даже возводили в степени, чествуя и отдавая почести.

Что ж получается, времена вроде не те уже, но «человеки» остались прежними?

А самое удивительное, что, сколько себя помню, в большей степени люди не жили настоящей жизнью. Всё время — это либо воспоминание о том, как было хорошо когда-то, либо грёзы о том, как все мы через какое-то время здорово заживём.

Так стоит ли возбуждаться и обижаться на артиста Райкина?

Ведь, по-моему, это равно, что негодовать и обижаться на врача, который, проанализировав результаты обследований, выносит вам неприятный вердикт. Ну а жить в прошлом, мечтая о будущем, игнорируя настоящее – это ли не диагноз?

Михаил Митрофанов

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