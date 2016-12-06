Совесть и Закон

Фото: rusdemotivator.ru

Ответит ли делом наше общество на вопрос – как мы хотим жить – по закону или по совести? А главное – можно ли совместить два в одном?

История с выплатой суперпремии главе «Почты России», как оказалось, вроде бы не закончена. Информация о получении Дмитрием Страшновым премии в 95 миллионов 400 тысяч рублей за 2014 год появилась в СМИ в ноябре прошлого года и вызвала довольно большой ажиотаж и возмущение. Однако сам Страшнов заявил, что получил всё это совершенно законно, а ситуацию вокруг истории охарактеризовал как «несколько перегретую».

Тогда же сообщалось, что генпрокуратура требовала возбудить уголовное дело против Страшнова. До сих пор о том, было это сделано или нет, доподлинно неизвестно. Но накануне в интервью ТАСС генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что выплата такой огромной премии – это «откровенная наглость», поскольку средняя зарплата в отрасли менее 20 тысяч. И вообще, «совесть все-таки надо иметь. Больше Страшнова в системе ФГУП никто не получает. Да, в государственных корпорациях, акционерных обществах зарабатывают значительные суммы, но не в федеральных унитарных предприятиях», – пояснил генеральный прокурор.

У меня вопрос: а что же это за избирательность такая? Почему претензии возникли именно к главе «Почты России», а не к главам других госкомпаний и госкорпораций? Разве где-то средняя зарплата по отрасли настолько высока, что позволяет не только премии, а сами зарплаты исчислять миллионами рублей в день?

Кстати, в том же интервью сам Чайка порадовался успеху в бизнесе своих сыновей, а кроме этого, заявил, что сам «вложил сотни миллионов рублей личных средств в благотворительные проекты в Подмосковье, включая подготовку к празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского, организацию культурных фестивалей, спортивных мероприятий».

Видимо, я чего-то не понимаю, но хотелось бы понять, откуда у госслужащего «сотни миллионов рублей личных средств» на благотворительность? Это что же, зарплата у него такая? Или, как нередко водится в нашем государстве, «повезло с женой и детьми»? А вообще-то, невольно вспоминается поговорка о том, КТО громче всех кричит при ловле жулика.

Думаю, что история с премией Страшнова – это всего лишь своеобразная «дымовая завеса» или банальное сведение личных счётов. В целом же предположу, что ситуация вряд ли изменится кардинально, пока не будет стёрта грань между законом и «понятиями» в пользу первого. Ответит ли делом наше общество на вопрос – как мы хотим жить – по закону или по совести? А главное – можно ли совместить два в одном?

02.02.2017. P.S. От автора: ну, вот, как говорится, не прошло и трёх лун, как «ларчик» начал открываться…

Михаил Митрофанов

Рубрика отражает субъективную позицию автора и не является продукцией информационного агентства «Амур.инфо».

Просмотров всего: 424

распечатать