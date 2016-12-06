Совесть и Закон
Ответит ли делом наше общество на вопрос – как мы хотим жить – по закону или по совести? А главное – можно ли совместить два в одном?
История с выплатой суперпремии главе «Почты России», как оказалось, вроде бы не закончена. Информация о получении Дмитрием Страшновым премии в 95 миллионов 400 тысяч рублей за 2014 год появилась в СМИ в ноябре прошлого года и вызвала довольно большой ажиотаж и возмущение. Однако сам Страшнов заявил, что получил всё это совершенно законно, а ситуацию вокруг истории охарактеризовал как «несколько перегретую».
Тогда же сообщалось, что генпрокуратура требовала возбудить уголовное дело против Страшнова. До сих пор о том, было это сделано или нет, доподлинно неизвестно. Но накануне в интервью ТАСС генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что выплата такой огромной премии – это «откровенная наглость», поскольку средняя зарплата в отрасли менее 20 тысяч. И вообще, «совесть все-таки надо иметь. Больше Страшнова в системе ФГУП никто не получает. Да, в государственных корпорациях, акционерных обществах зарабатывают значительные суммы, но не в федеральных унитарных предприятиях», – пояснил генеральный прокурор.
У меня вопрос: а что же это за избирательность такая? Почему претензии возникли именно к главе «Почты России», а не к главам других госкомпаний и госкорпораций? Разве где-то средняя зарплата по отрасли настолько высока, что позволяет не только премии, а сами зарплаты исчислять миллионами рублей в день?
Кстати, в том же интервью сам Чайка порадовался успеху в бизнесе своих сыновей, а кроме этого, заявил, что сам «вложил сотни миллионов рублей личных средств в благотворительные проекты в Подмосковье, включая подготовку к празднованию 700-летия преподобного Сергия Радонежского, организацию культурных фестивалей, спортивных мероприятий».
Видимо, я чего-то не понимаю, но хотелось бы понять, откуда у госслужащего «сотни миллионов рублей личных средств» на благотворительность? Это что же, зарплата у него такая? Или, как нередко водится в нашем государстве, «повезло с женой и детьми»? А вообще-то, невольно вспоминается поговорка о том, КТО громче всех кричит при ловле жулика.
Думаю, что история с премией Страшнова – это всего лишь своеобразная «дымовая завеса» или банальное сведение личных счётов. В целом же предположу, что ситуация вряд ли изменится кардинально, пока не будет стёрта грань между законом и «понятиями» в пользу первого. Ответит ли делом наше общество на вопрос – как мы хотим жить – по закону или по совести? А главное – можно ли совместить два в одном?
02.02.2017. P.S. От автора: ну, вот, как говорится, не прошло и трёх лун, как «ларчик» начал открываться…
Михаил Митрофанов
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Рамзай
2 дня назад
Почта работает отвратительно. Не доставляют даже повестки в суд. Из-за этого жители несут убытки, которые им назначил суд, на котором они не были по вине почты. В суд бесполезно. Арбитражный суд Амурской области сказал, что они хранили мою заказную бандероль, направленную в ВС РФ и вернувшуюся назад целыз 5 месяцев. На наш вопрос суду: мы заплатили деньги Почте за хранение или за своевременную доскавку... Суд решил, что у Почты есть функция хранения, как в камере хранения и вынес отказ в наказании Почты за отвратительную работу. В результате уведомления суда и по сию пору не доставляются. Срок хранения судебных писем 7 дн., их возвращают обратно в суд. И суд проводит заседания на основании того, что на конверте стоит штамп: истек срок хранения. Но в нарушение закону не указано почтой вручались два уведомления с попыткой вручить письмо адресату. Почта объясняет это малыми зарплатами почтальонов. Но крайними оказались мы, потребители, оплатившие за услугу 100%. Но нас еще и суд наказывает. Вот и вся наша жизнь по понятиям. Наказывают население, которое никаких решений не принимает. Но у сильного - всегда бессильный виноват! Устали от этого беспредела, когда же это все закончится?
Вопрос ответ
2 дня назад
Это так. Дважды в день уходя на работу и по возвращении проверяем ящик. И вдруг появляется пачка просроченных уведомлений разум датами, в том числе вторичные. Без комментариев как говорится. И никто не за что не в ответе.
Ростик
16 часов назад
Не вижу ничего удивительного в этой ситуации. Ворон ворону глаз не выклюет - это про наших чиновников. С одной стороны оплата труда их замечательна, а с другой - в других сферах не лучше. Вот элементарный случай с Н.Зычковым, о котором недавно писалось в Амур-инфо. Начальник оперативного отдела ИК №8 был задержан при передаче заключенным гашишного масла (в особо крупном размере) и получил за это 2 года общего режима. Для справки - простым смертным за то же самое дают до 20 лет. Ну никак не менее 6-8 лет. А тут и использование служебного положения и, вроде как, его обязанность вообще бороться с наркотой в колонии, ан - нет, наш самый гуманный суд в мире решил по своему. И таких случаев много. Мало кто знает, что году в 2000 кажется, экс-министру юстиции РФ дали 8 лет УСЛОВНО за хищения на сумму более 2 млрд рублей. А на той же ИК 8 куча народу, отбывающих сроки по 4-7 лет за кражу ноутбука, мокика, стога сена, коровы и т.д. Справедливость? НЕ, не слышали...
Ростик
16 часов назад
Поправлюсь - экс министр Ковалев получил 9 лет условно. Хищения там были на миллионы, а вот взятки поболее
Рамзай
6 часов назад
Два в одном - не получится. Получится только жизнь ПО ПОНЯТИЯМ. А понятия нас не устраивают.