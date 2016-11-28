Враг государства – еда

Похоже на то, что мы всё дальше погружаемся в «зазеркалье».

«Знакомьтесь! Алиса, это пудинг! Пудинг, это Алиса! Унесите! Ну вот, вас только познакомили, а ты уже на него с ножом!» Кого не поражал виртуозный литературный «перевёртыш» Льюиса Кэрролла!

Герои абсурдных историй, описанных классиками жанра, могли бы остаться лишь воображаемыми персонажами литературных произведений да экранизаций. Однако, как водится, вымысел причудливо переплетается с реальностью. Да так, что уже и не отличить одно от другого.

В народе говорят: «Научи дурака богу молиться, он себе и лоб расшибёт». В Санкт-Петербурге программиста судят за лекцию о йоге, обвинив в незаконной миссионерской деятельности.

А намедни стало известно о том, что Ульяновский районный суд вынес решение о закрытии доступа к интернет-ресурсу, торгующему хамоном. Если кто-то не в курсе, хамон – это мясной деликатес, приготовленный специальным образом сыровяленый свиной окорок, который делают в Испании.

“ Но вот додуматься до объявления еды, по сути, врагом государства смогли пока лишь судьи Ульяновска

Разумеется, после публичной «казни» тяжёлой гусеничной техникой трёх тушек гусей или яблок с мандаринами, оказавшихся в санкционном списке и запрещённых к ввозу в страну, имея в виду ретивость иных исполнителей, было логично предположить рост количества отчётных сообщений о «выявлении и устранении».

Но вот додуматься до объявления еды, по сути, врагом государства смогли пока лишь судьи Ульяновска. Скажете преувеличение? Ничуть. Всё просто, как дважды два. На основании статьи 9 федерального закона № 149-ФЗ, которой «в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» предусмотрена возможность ограничения доступа к информации, прокуратура района обратилась, а районный суд решил административное исковое заявление … удовлетворить и признать информацию … запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Пока решение принято в отношении одного конкретного интернет-магазина, торгующего хамоном. Простой запрос в поисковике выдал мне пару десятков подобных ресурсов. Их, что, все будут теперь запрещать? Неужели прокурорам и судам больше нечем заняться, как «воевать» с едой? И стоит ли после этого обижаться на того, кто отделяет в понятиях Россию от «цивилизованного мира»? Ибо цивилизованность предполагает как минимум с едой не воевать, а её есть.

«Ну вот, вас только познакомили, а ты уже на него…» – в суд.

Похоже на то, что мы всё дальше погружаемся в «зазеркалье».

Михаил Митрофанов

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