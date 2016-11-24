Снова в гостях у сказки

Как же обидно, что никак не может исполниться заветная мечта Емели – халява!

На днях стало известно о том, что на благовещенский ОКЦ подан судебный иск от правообладателей бренда «Свинка Пеппа» за неправомерное использование образа персонажей мультсериала в представлениях и мероприятиях, проводимых на сцене ОКЦ. Требуют миллион рублей.

Размер исковой суммы в данном случае, по-моему, значения не имеет: это дело принципа и сфера правоприменения законодательства об интеллектуальной собственности.

Честно говоря, когда я впервые увидел афишу и услышал объявление о представлении со Свинкой, даже не возникло сомнения, что все юридические нюансы авторы этого шоу урегулировали. Тем более что это вам не пойти скачать в Интернете на пиратском сайте чего-нибудь для сугубо личного просмотра, а вполне официальное публичное массовое мероприятие, проходящее в областном учреждении культуры… Представляется объективным, что «Свинка Пеппа» придумана отнюдь не в Благовещенске. Что это как не конфликт идеалистических заблуждений и суровой реальности?

Разумеется, дать окончательную правовую оценку и поставить точку в этом деле может только суд.

Увы, проблема плагиата в России стоит очень остро. На наших бескрайних и слабо контролируемых просторах наверняка уже нашлось и ещё найдётся немало любителей умыкнуть чью-то идею. А платить за это вовсе не обязательно, по крайней мере, пока не уличили да не осудили.

Фото: forum.nestgames.ru

Вот лично мне (сказывается пионерское детство?) всё же непонятно, почему даже уважаемые люди позволяют себе подобные, мягко говоря, «заимствования». Расчёт на авось или наглый авантюризм?

Впрочем, если Киркоров и Крутой с Николаевым заподозрены в проделывании таких манипуляций, то чего уж требовать от менее заметных персон?!

Все мы, ну, большинство точно, вырастали на сказках, мечтали о волшебной палочке, спичках, золотой рыбке или щуке, которых, впрочем, требовалось ещё и поймать. И тем не менее как же обидно, что никак не может исполниться заветная мечта Емели – халява! Когда, обладая волшебным заклинанием, можно, лёжа на печи, получать с доставкой да ещё совершенно даром всё, что заблагорассудится…

Есть хороший совет – не путать отпуск с эмиграцией. Сказка – это фантазия, в которую можно погрузиться лишь временно, как и поехать в отпуск. Но при этом не стоит забывать, что платить по счетам всё равно придётся. За всё!

Михаил Митрофанов

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