В гостях у сказки

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Государство, не умеющее жить по средствам, это и есть та самая злобная старуха, помыкающая стариком, тянущая да требующая всё больше и больше…

Год наступил новый, 2017-й, а проблемы? А проблемы прежние, и перекочевали они из старого в новый, а к ним добавляются и другие. Говорят, что это диалектика жизни. Спорить не стану…

А вот с чем не станет спорить, пожалуй, никто, это закономерное увеличение трат при уже который год стоящих на месте (а нередко и сокращающихся) доходах. Ежегодно и отнюдь не только с 1 января увеличиваются многочисленные тарифы, налоги, акцизы и так далее. Чего не скажешь про зарплаты и пенсии.

Родное же государство с завидным постоянством всё требует и требует скинуться на что-то еще или добавить на уже имеющееся. Окинуть взором размеры и ассортимент повышающихся в текущем году плат и отчислений даже не представляется возможным – так их много.

И благо бы всё собранное шло на всеобщее благо, а то ведь немалая доля улучшает или поддерживает пошатнувшееся в связи с кризисом и санкциями положение избранных.

Через месяц исполняется 180 лет со дня гибели великого Александра Пушкина, автора бессмертной «Сказки о рыбаке и рыбке». История на самом деле не о них, а о безмерно чванливой и потерявшей края старухе. Спросите: чего это вдруг от налогов и сборов к сказке? Да вот навеяло. Ведь если абстрагироваться от прототипов, то рыбка – это налогоплательщики, старик – ну, вероятно, фискальные органы, а государство, не умеющее жить по средствам, это и есть та самая злобная старуха, помыкающая стариком, тянущая да требующая всё больше и больше…

В общем, сказку эту знает каждый. Что и как там получилось и чем закончилось – также известно.

Вопрос лишь в том, если сказка стала былью со сменой имён персонажей, то есть ли финал у этой истории? И какой?

Михаил Митрофанов

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