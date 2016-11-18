Новогоднее – к объединению!

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Эволюция – это будущее, а вот у революции будущего нет.

Полтора столетия назад«пролетариев всех стран» призвали объединяться. Под таким лозунгом свершалась революция в России и строился Интернационал…

Увы, что-то пошло не так. Пролетарии не смогли, не сумели объединиться. Не хватило то ли твёрдости воли, то ли мотивации. Сегодня уже как-то затихли вспыхнувшие в 90-е разговоры о национальной идее, которая могла бы и должна сплотить всех россиян на великие свершения во имя «светлого будущего», если не ныне живущих, то хотя бы детей и внуков. Последний вариант – патриотизм тоже как-то не «зажигает».

Весь прошедший год вижу в интернет-пространстве, как мы разобщены. Любая тема, особенно острая и неоднозначная способна породить шквал агрессии и сквернословия. Нередко люди даже не утруждаются вникнуть в суть написанного, но моментально дают оценку по нескольким первым словам или даже буквам. И конечно же особую остроту любой ситуации придают нагнетаемые агрессия и истерия, направленные вовне (ведь «кругом враги»), а проецируется всё это разумеется и на того, кто посмеет, оглянувшись вокруг лишь задать вопрос: «Ребята, а что ТУТ у нас происходит? Почему?..»

“ Любая тема, особенно острая и неоднозначная способна породить шквал агрессии и сквернословия

Потравили людей каким-то пойлом, случилась авиакатастрофа… Тут же начинаются разборки и пляски на костях.

Люди! Одумайтесь! Остановитесь и выдохните, раскройте глаза, уши и своё сердце. Ведь это всё мы, это всё про нас. Не идите на поводу у прикормленных троллей и радикалов-добровольцев, задача и цель которых и есть раздрай и ненависть между людьми. Разобщённой и агрессивной массой во все времена было гораздо легче руководить, управляясь с ее помощью с мыслящими иначе. Причём «иначе» вовсе не обязательно означает «против».

Наступает Новый год. От всего сердца желаю всем вам, нам, живущим в России, согласия и смысла в наступающем году. Согласия в семьях, коллективах, обществе и смысла в поступках и делах. Тогда наверняка будет сформулирована и сформируется национальная идея – человек. Человек как отдельная единица, как личность, как субъект, ради благополучия которого (каждого из нас) и будет работать весь сложный механизм, именуемый государством, обществом.

2017 год. Цифра символическая. Очень надеюсь на то, что за сто лет люди в своём большинстве научились понимать, что эволюция – это будущее, а вот у революции будущего нет! И цвет абсолютно не имеет никакого значения…

Михаил Митрофанов

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