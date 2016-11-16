Хорошая новость – это новость?

Фото: biratv.ru

Забить сваю – дело нехитрое. Теперь главное – не «забить» на остальное, и дело довести до ума.

В минувшую субботу в Приамурье случилось, на мой взгляд, событие эпохальное. Вбита первая свая на месте, где уже к 2019 году должен быть построен международный мост из России в Китай (и наоборот).

На торжественной церемонии наш губернатор Александр Козлов произнёс небольшую речь, где отметил, что этого все мы ждали больше 20 лет и поблагодарил президента страны за поддержку проекта. «Спасибо Владимиру Путину, он поддержал его, и в 2015 году было подписано межправительственное соглашение, которое дало старт этой большой стройке», – сказал губернатор. И то и другое справедливо, поскольку, к сожалению (или к счастью?), в нашей стране все крупные проекты, тем более международные, без одобрения «самого» не начинаются.

Впрочем «странной» деталью в этой связке представляется обстоятельство, что 20 лет назад в 1995-м уже было подписано межправительственное соглашение о строительстве моста. Но тогда, судя по всему, было не до того (предстояли непростые президентские выборы 1996 года), да и более «убедительными» оказались «аргументы» сторонников отсутствия мостового перехода. Кроме того, не было ещё президента Владимира Путина, и «разворота на Восток» никто не объявлял…

Теперь же всё изменилось. И вот уже первая свая забита.

“ Но, помня о печальном опыте строительства другого моста в соседней Еврейской АО, понимаю, что забить сваю – дело нехитрое

Не могу не отметить, как отреагировал на такое значимое (надеюсь, для всей страны) событие федеральный канал с номером «1». В субботнем вечернем выпуске программы «Время» новости было выделено не более 30 секунд. Говорит ли это о значимости события в понимании московских коллег? Можно только догадываться. Понятно, что повестку дня федеральных СМИ определяют за стенами редакций. Да и «хорошие новости» нынче в телеэфире не особо котируются. То ли дело происшествия, скандалы и прочие «ужастики и страшилки»!

Такое ощущение, что леденящие кровь сообщения – сродни острой приправе в пресном бульоне унылых будней, или люди уже просто разучились реагировать на добрые известия. За исключением, может быть, снижения цен или роста благосостояния. Из коих первое если случается, то сезонно, кратковременно и очень локально, и больше похоже на корректировку перед очередным ростом. А новостям о росте «состояния блага» никто не верит, просто потому что они моментально опровергаются, стоит лишь заглянуть в собственный кошелёк.

И всё же лично я рад тому, что «забили первую сваю». Но, помня о печальном опыте строительства другого моста в соседней Еврейской АО, понимаю, что забить сваю – дело нехитрое. Теперь главное – не «забить» на остальное, и дело довести до ума. Не растащить по обыкновению, не заморозить в связи с тем, что «денег нет». (Где ты, новый мост через Зею, ау?!)

У нас говорят – бог троицу любит. Но вот надо ли проверять, будут ли столь оптимистичны китайцы, если (не дай бог!) количество «мостов в никуда» станет равно двум?

Михаил Митрофанов

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