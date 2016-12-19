Налетай, подешевело!

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Впрочем, при ближайшем рассмотрении энтузиазм заметно остывает.

Минвостокразвития проанонсировало существенное снижение тарифов на Дальнем Востоке. Поводом к этому послужило принятие Госдумой в минувшую пятницу сразу во втором и третьем чтении законопроекта, который позволяет снизить до среднероссийского уровня тарифы на электроэнергию для регионов ДФО.

Теперь, что называется, живи, да радуйся! Ещё бы, ведь сбывается, пожалуй, самая несбыточная (после, может быть, относительно недорогих авиабилетов) мечта дальневосточников, а стало быть, и амурчан.

Впрочем, при ближайшем рассмотрении энтузиазм заметно остывает. Во-первых, речь идёт исключительно об электричестве для промышленных потребителей, а не о населении. Конечно, можно было бы предположить, что если местные предприятия станут меньше платить за электроэнергию, то снизятся цены на товары народного потребления. Ну, хотя бы на местные. Но что-то мне подсказывает, этого, скорее всего не случится.

И, наконец, если рассмотреть градацию и темпы этого снижения, то становится ясно, что речь идёт о постепенном двухлетнем процессе. Кроме того, снижение предполагается не для всех регионов и не для всех одинаковое. Например, максимальное снижение тарифов до 65 % предусмотрено для Чукотки, а Приамурью «светит» снижение не более 5 %.

“ Государство наше упорно и планомерно пытается тотальным контролем и распределением всего и вся окончательно скатиться в советскую систему экономики

Конечно, даже такое снижение тарифа – тоже благо. Только вот ни на прожиточный минимум, ни на среднюю зарплату, а уж тем более на уровень благосостояния жителей Амурской области (не скажу за другие регионы Дальнего Востока) эти манипуляции повлиять, по моему мнению, не способны.

Государство наше упорно и планомерно пытается тотальным контролем и распределением всего и вся окончательно скатиться в советскую систему экономики. Да вот штука в том, что Советского Союза больше нет. Если во времена СССР союзные республики дотировали за счёт России и Казахстана, то нынче есть так называемые регионы-доноры и все остальные, коих большинство. Однако в сегодняшней ситуации официальной статистикой никак не учитывается ещё один «субъект», а именно – огромный государственный паразит в виде коррупционных образований и кланов, которые, подобно злокачественным новообразованиям, высасывают жизненные силы, оставляя финансовые бреши, искалеченные души и жизни, разочарование и ложь.

И нынешние потуги с перераспределением цен на электричество, скорее, представляются ритуальным танцем шамана с лучиной в попытке согреть и вдохнуть жизнь, поднося огонь к различным частям холодеющего тела.

Михаил Митрофанов

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