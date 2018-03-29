Ангелы улетают. А мерзавцы продолжают жить и гадить в человеческие души. Такие ощущения оставил День, проведенный вчера у телевизора. День скорби и слез.

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на совещании под руководством президента РФ Владимира Путина в Кемерове во вторник попросил лично у главы государства прощение за трагедию с гибелью людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». - написало ТАСС во вторник. – И пообещал сделать все возможное для оказания помощи семьям погибших. Глава региона привел версию о том, что пожар мог начаться из-за фейерверков, а также посетовал на действия оппозиции, которая, по его мнению, пытается использовать людское горе».

Да, твою ж мать, у кого в первую очередь надо было просить прощение? У тех, кому жить дальше не хочется. У тех, кто без помощи психологов, в петлю себя засунет. У тех, кто в первые часы после гибели родных надеется на сочувствие и ищет правды из уст чиновников, тем более на фоне людских слухов о сотнях погибших.

Но Тулеев виновато извиняется перед Путиным. К чему-то несет какую-то нелепицу, вспоминая трагедию на шахте «Распадская». «Как вы тогда нас учили, товарищ президент, так мы точно и сделаем всё в этот раз». - непонятно к чему ведет доклад Тулеев. Традиционно пинает оппозицию (как же без этого-то, да еще и перед Президентом) и что-то там про миллионы говорит. Миллионы, разумеется, людям тоже нужны. Но не в первую очередь, прости господи.

Вечером в день трагедии Тулеев к людям не идет. Весь понедельник к людям не идет. Весь вторник к людям снова не идет. Зато к людям идет Путин, а Тулеева мы рядом не видим. Не взяли в свиту, видимо, точно рассчитав, что народ его «уничтожит» за двухдневное молчание. Народ под стенами администрации проводил митинг, а Тулеев и там глазу не показал, окрестив собравшихся «постоянными бузотерами».

И только в среду, в день национального траура, его пиарщики сообразили, что молчать дальше будет себе во вред и, начитавшись в соцсетях гневных возмущений из народа, родилось видеообращение кемеровского губернатора. И наконец-то, он начал встречаться с семьями погибших.

Поздно, Аман Гумирович! Первые извинения прозвучали не по адресу. А во вторые уже никто не поверит.

На этом фоне еще глупее выглядела фраза вице-губернатора Цивилёва, брошенная в адрес митингующего кемеровчанина Игоря Вострикова. Я понимаю, что общаться с разъярённым народом непросто. Но, если уж ты вышел отдуваться вместо губернатора, взвешивай каждое слово, брошенное в толпу. Это не предвыборный митинг оппозиции. Это представители возмущенного горем города.

Они бессильны что-то уже изменить или кого-то вернуть. Они могут только стонать от несчастья. Да, они не выбирают выражений. И Игорь их тоже не выбирал. Он просто кричал от отчаяния. И ему в лицо вице-губернатор кидает: «Вы что, молодой человек, хотите попиариться на горе?»

Какой ужас! Человеку жить не хочется, он потерял в пожаре всю свою семью – жену Елену, семилетнюю дочку Анну, пятилетнего сына Артема, двухлетнего сына Романа и младшую сестру Алёну.

«Нас заперли в кинотеатре. Мы задыхаемся, я тебя люблю" – это были последние слова супруги Игоря в телефоне. Он что-то еще кричал ей про тряпки, которые нужно приложить к лицу и лечь на пол. Но Елена уже ничего ему не отвечала…

И этому, лишенному смысла жизни, отцу сгоревшего заживо семейства заявляют о пиаре? И только, услышав, сколько личного горя хлебанул этот мужчина, чиновник стал похлопывать его по плечу. Мол, прости, дорогой, погорячился.

Смотреть и слушать монолог этого мужчины страшно. Душат слезы…

Душат слезы за погибшую в пожаре 37-летнюю учительницу английского языка Татьяну Дарсалия, которая выталкала к выходу из торгового центра свою родную дочь, вернулась спасать чужих детей и задохнулась в едком дыму.

Душат слезы за шестерых одноклассниц из Трещевской сельской школы, которые приехали посмотреть мультфильмы и уже никогда не вернутся в родной дом и любимую школу. Господи, пятый класс. Девчонкам по 12 лет. Душат слезы за Михаила Трусова, которому не удалось спасти в пожаре собственных дочерей. Он с трудом выбрался из зала кинотеатра, чтобы позвать на помощь. Надышавшись угарного газа, вырубился. Очнулся уже на улице (его кто-то вынес из здания) и расплакался, понимая, что его дочери – 8 и 4 лет – погибли в огне.

«На Руси издавна просили прощения, стоя на коленях и я встану перед вами» - с этими словами всё тот же Цивилёв демонстративно, секунд восемь, простоял на коленях, а когда в ответ посыпались призывы к отставке, немедленно поспешил удалиться. В этом не было видно никакой искренности. Это знаете, для чего было сделано? А вдруг потом, когда станут оценивать действия властей, каким-то образом зачтётся. Противно и мерзко.

Кемерово, мы с тобой! Весь день шли репортажи со всей страны. Да что там страны, со всего мира. Люди плакали повсюду, как будто прощались с собственными детьми или внуками.

Конечно же, не остался в стороне от людского горя и Благовещенск. Молодой парень Игорь Меметов, сам родом из Кемеровской области, организовал в городе стихийный мемориал напротив здания правительства и простоял возле него полночи.

«Меня эта трагедия так зацепила, что я часа полтора-два просто сидел и плакал. Я вчера эти ролики еще насмотрелся: смотрю и прямо сижу реву. У меня давно такого не было. – рассказал Игорь корреспонденту Амур.инфо - Нужно ценить то, что у нас сейчас есть, потому что неизвестно, что произойдет завтра».

Миллионы шаров и цветов по всему миру, тысячи мягких игрушек и коробок конфет. За то, что уже не доиграют… Не дорезвятся… Не долюбят… Не доедят сладостей…

«Спят усталые игрушки…» - резануло по сердцу под самый вечер Дня национального траура. Тот, под чью песенку, записанную совместно с Валентиной Толкуновой, десятки лет засыпают наши дети, упокоился с миром именно в этот день. Олег Андреевич Анофриев, на чьем голосе из советских мультиков, все мы выросли, поспешил улететь с кемеровскими ангелами на небо. «Есть только миг…» Он выбрал для своего ухода именно это миг…