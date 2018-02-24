К богам ещё приползут за покаянием…

Социальные сети Facebook и Youtube со ссылкой на Международный Олимпийский комитет не позволяют поделиться долгожданной радостью самых высоких побед из Пхёнчхана. Все мои видео заблокированы.

Несмотря на приятные новости с корейской Олимпиады в праздничный день 23 февраля, начну с грустного. Представляете, великий и могучий МОК устроил борьбу не только с чистыми спортсменами из России. Он добрался до простого смертного телеболельщика Сергея Логвинова. И поспешил мгновенно уведомить оного о том, что размещенное им видео с ликованием на зрительских трибунах болельщиков и улыбками героических девчонок Алины Загитовой и Жени Медведевой с мягкими игрушками в руках подлежит немедленной блокировке.

“ Моё «видео было заблокировано, потому что оно может содержать музыку, аудио или видео, принадлежащие третьим лицам». Не содержит, представьте себе, а лишь может содержать

И ладно бы это были их выступления в произвольной программе. Хотя, думаю, сами спортсменки, как и их тренер Этери Тутберидзе, вряд ли бы возражали против размещения в соцсетях такого видео. Тем более, когда ты побеждаешь на своей первой Олимпиаде и заявляешь тем самым на весь мир, что круче наших одиночниц в фигурном катании на всей планете нет. Вряд ли бы и великий Людвиг Минкус (умер в 1917 году) вместе со своим Дон Кихотом возмутился бы, что его музыку используют в соревнованиях мирового масштаба потрясающие фигуристки. Как и номинант на премию «Оскар» 2012 года итальянец Дарио Марианелли, написавший музыку к фильму «Анна Каренина», с которым (не сомневаюсь) улажены все авторские права на произвольный номер Ильи Авербуха для Жени Медведевой тоже бы громко не возражал от популяризации своего творчества в российских соцсетях. Но… за Минкуса и Марианелли всё решил Международный Олимпийский комитет. Причем, заметьте, указал на то, что моё «видео было заблокировано, потому что оно может содержать музыку, аудио или видео, принадлежащие третьим лицам». Не содержит, представьте себе, а лишь может содержать… Так мгновенно решил МОК, минуты через три, после того как видео попало в обработку Фейсбука. Причем Инстаграм оставил мой пост публичным, а копирование в Фейсбук оказалось менее успешным.

И опять же повторюсь. Все эти претензии могли бы иметь хоть какую-то оправданность, если бы речь шла о произвольных программах Загитовой и Медведевой. Так нет же! Речь вот о чём.

Откатались наши девчонки под невыносимый нервоз любителя фигурного катания, который решил впервые (!) не убивать нервные клетки перед телевизором, а носился из комнаты в комнату с потными ладошками, как будто его собственная дочь бьется за золото в Корее. Бегал и старался прислушиваться к звуку из телека – реакции болельщиков на трибунах. Прибегал обратно только на последних аккордах музыки танца Загитовой, слыша одобрительные слова комментатора. Рассматривал зеленые кубики в левом верхнем углу экрана, где отражались баллы за технику, и успокаивался. Спокойно отсматривал канадку и на танце Медведевой снова носился по квартире.

Когда последние оценки были выставлены и появилось полное ощущение, что золота и серебра у нас уже не отобрать, рука потянулась к телефону с желанием заснять приятную процедуру представления тройки победительниц трибунам. Обьявляют бронзовую призершу, под её выкат на лёд звучит на протяжении секунд пятнадцати фрагмент музыки из недавно откатанной произвольной программы, она взбирается на пьдестал и ждет, когда ей вручат мягкую игрушку – один из талисманов Олимпиады в Пхёнчхане. Затем эту же процедуру повторяет серебряный и золотой призеры, поздравляя и обнимая друг друга. Еще пара кадров позирования фотокорреспондентам и безобидное (видимо, не для МОК) видео летит в соцсети со следующим текстом: «ЕСТЬ!!! ЕСТЬ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ОЛИМПИАДЫ!!! Девчонки! Какие же вы молодцы! Алина Загитова! Браво! Женечка Медведева! Браво! Вы уже поздравили своими выступлениями в Пхёнчхане русских мужиков с 23 февраля. Начало положено. Теперь дело за нашей Красной Машиной. Вперед наши хоккеисты! Только в финал!!! Мы верим!!! Старт в 16.30. Копим нервишки! Если они ещё у кого-то остались после фигурного катания...»

Нельзя, оказывается, радоваться за своих на весь мир. МОКу, видимо, неприятно видеть атлеток из России на главных ступеньках пьедестала. МОКу, видимо, неприятно ликование трибун с российскими триколорами в руках. МОК бдит уверенно и оперативно. Подумалось, а если бы золото и серебро оказалось не у российских спортсменок, а, например, у канадки, итальянки или американки, было бы моё видео заблокировано? Стерпели бы, думаю, в Международном Олимпийском комитете…

Слегка разозлившись на Фейсбук, сбросил то самое злосчастное видео с телефона в ноутбук, склеил четыре фрагмента в один кусок и стал аккуратно заливать его в Ютуб. Как аккуратно, спросите? Не снабжая заголовок фамилиями наших спортсменов. Ну, чтоб сразу не нарваться. Просто написал так: «Наши фигуристки на весь мир поздравили россиян с Днем защитника Отечества». Видео на удивление быстро загрузилось. Также на удивление быстро прилетело сообщение в почту – снова заблокировано.

“ Не наликовался вдоволь Логвинов. Зарубили. Но ведь мир всё равно узнает и оценит

Ну что ты будешь делать? Великая «помойка мировой паутины», как часто называют Ютуб его пользователи за то, что в нем какой только гадости не найти, также отвергла моё красивое и непошлое видео с Олимпиады. С милыми девочками, их красивыми улыбками и трогательными плюшевыми игрушками…

Не наликовался вдоволь Логвинов. Зарубили. Но ведь мир всё равно узнает и оценит. И из прямой трансляции, и из сюжетов коллег-журналистов. Тех, которые не злорадствуют, собирая интервью у неудачников из американской сборной, не сумевших отобраться на Олимпиаду в Корею, и позволивших себе подвергнуть сомнению выдающийся танец нашей девочки.

Увидит и узнает мир, почему 18-летняя Медведева, покорившая трибуны своей нежной «Анной Карениной», расплачется прямо на льду от обиды за большой пропуск в тренировках из-за травмы ноги. Но при этом, увезет из Кореи две серебряные олимпийские медали. И если Каролине Костнер, простите, 30 (и это её четвертая Олимпиада), то Алине с Женей на двоих всего 33 и они впервые на олимпийском первенстве. Сколько еще наград у этих девочек впереди!

15-летняя Алина Загитова, наша красная балерина, в самом первом после победы интервью растерянно расскажет, что не успела позвонить маме, которая где-то рядом, на зрительских трибунах…

Красный воробушек, влюбивший в себя поклонников фигурного катания по всему миру, и, видимо, так раздражающий своей детской улыбкой МОК, посетует, что еще не получила на руки медаль и поэтому не ощущает себя пока олимпийской чемпионкой…

Но они, такие хрупкие и юные богини, первыми подарили соотечественникам-мужчинам свои поздравления с праздником. Первыми заявили об успешном льде Пхёнчхана, который спустя каких-то пару часов пришлось брать штурмом красной хоккейной машине. Тем, кто двадцать лет дожидался попадания в олимпийский финал.

Конечно, новых нервов болельщикам наши хоккеисты принесли вдоволь. Первый период – 0:0. Почти половина всего матча позади, а счет всё тот же. И лишь на 28 минуте был забит первый гол, который, разумеется, стал оспаривать тренер чехов. Пять минут рассматривала под микроскопом, вертя мониторы, судейская бригада из северо-американских арбитров. И все-таки гол Никиты Гусева засчитала. Гораздо меньше времени, потраченного на оспаривание, понадобилось для второй забитой шайбы. Не прошло и минуты, как с подачи Ивана Телегина, колоритного супруга певицы Пелагеи, - отличился Владислав Гавриков. После двух шайб задышалось полегче. Но чехи пресовали наших не по-детски. 31 бросок в створ ворот Кошечкина – это вам не шутка. Но размочить русских им не довелось. За две минуты до окончания матча чехи сняли вратаря и бились против нас вшестером. За несколько секунд до сирены пустые ворота пробил Илья Ковальчук. Выиграли всухую!

Последний раз сборная России участвовала в финальном матче Олимпиады на Играх в Нагано в 1998 году. Тогда россияне проиграли именно команде Чехии и завоевали серебряные награды. Будут ли спустя двадцать лет золотые, решится 25 февраля в битве с… какими канадцами, удивитесь вы (!) Им завтра выяснять отношения за бронзу. Когда такое было!!!

А нам побеждать! Побеждать за недопущенных выдающихся лыжников и шорт-трекистов. Побеждать за запрет биться за родную страну НХЛовцу Овечкину. Побеждать за диверсию против керлингиста Крушельницкого. Побеждать во что бы ни стало! И пусть нас блокируют во всех соцсетях планеты. Богам на это наплевать! К богам еще приползут за покаянием…

Использованы фото ria.ru