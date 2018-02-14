Валентины проекта «С любимыми не расставайтесь»

Утренняя рассылка «валентинок» натолкнула на мысль: почему бы в своей рубрике не опубликовать отдельные главы будущей книги? Когда-то некоторые из них писались совместно с Ярошенко.

На каком-то этапе мы отметили, что вокруг проекта «С любимыми не расставайтесь» очень много Валентин – женщин с именем Валентина, которые нам помогали, опекали и содействовали жизни брендового проекта.

В один из приездов в Москву (давно это было) мы познакомились с легендарной Аллой Николаевной Баяновой и уговорили её 87-й (!) день рождения отпраздновать выступлениями на Амуре. И Баянова с переломом шейки бедра пускается в эту авантюру! Естественно, для транспортировки пожилой артистки, да ещё и с переломом ноги, нужны были особые условия. Здесь нам очень помогла Валентина Гурова, директор агентства путешествий «Моисей».

Яковлевна

Валентина Яковлевна Гурова, или как она позволяет себя называть, просто Яковлевна. А иногда мы позволяем себе сказать просто Валя, Валечка…

Сколько за годы проекта, которому, между нами, в 2019 году исполнится двадцать лет, было помощи! Когда денег, что называется, впритык, а лететь в командировку просто край как необходимо, Валентина Гурова выручит всегда. От души и без всяких «если».

Как приятно с Яковлевной работать – какой профессионализм и душа. Агентство под её руководством всегда является палочкой-выручалочкой. «Билеты вас ждут на пятнадцатой кассе в Домодедово», – эта ключевая фраза, сказанная Гуровой, гарантия того, что все будет просто великолепно. В какой бы точке мира ты ни оказался.

А «Амурская осень»?! Сколько было бессонных ночей, когда Яковлевна со своими девчонками делали просто невероятное. Билеты меняли, переписывали, снова меняли. Артисты порой выпивали литры крови со своими капризами, бесконечно меняющимися планами и настроениями. Но «Моисей» всегда был на высоте. Ни тени недовольства, профессионально, корректно, с добром. Спасибо за сердце, за дружбу! За такое редкое качество быть человеком. Всегда!..

Валентина Васильевна

Валентина Шатковская, замечательный врач-травматолог, которая тоже навсегда в сердце проекта «С любимыми не расставайтесь». Сама чем-то едва уловимым похожа на свою артистичную тезку – певицу Валентину Толкунову. Такая же русскость в лице и грустинка во взгляде…

“ Валентина Васильевна Шатковская боль приезжей певицы Баяновой приняла как свою собственную. Оба концерта стояла в кулисах со шприцем в руках

Но вернусь к гастролям великой Баяновой. Её перелет в Благовещенск – это был необыкновенный поступок и феерический подвиг певицы в солидном возрасте. За год до этого Баянова сломала шейку бедра – это та травма, после которой редко кто сможет подняться. Певицу мучили жуткие боли, от отчаяния мы обратились к доктору Шатковской. Тогда ещё она жила в Благовещенске.

Валентина Васильевна боль приезжей певицы приняла как свою собственную. Оба концерта стояла в кулисах со шприцем в руках. Посоветовала Алле Николаевне, к какому доктору и в какую клинику лучше обратиться в Москве. По рекомендации Шатковской, великую артистку прооперировали, и после этого она еще подарила публике десятки концертов.

Бывая в маленькой квартирке Баяновой на Старом Арбате, обедая или ужиная за рюмкой известной в узких кругах «баяновки (водки с лимонными корочками – Прим. ред.), всегда оттуда увозили привет и земной поклон благовещенскому доктору – Валентине Шатковской.

Ещё нам очень сильно помогала супруга бывшего губернатора Анатолия Белоногова. При том, что отношения с губернатором у меня были очень натянутыми (я принадлежал к демократам, а он был лидером коммунистов), наша «классовая вражда» не распространялась на нашу дружбу с Валентиной Дмитриевной.

Белоногова

Валентина Дмитриевна. Многие ее называют просто «В.Д.». Некоторые «четыре В.Д.» – за нечеловеческую работоспособность. Ее жизнь впитала в себя много – от совхозного агронома до почетного в своё время титула «первой леди» Приамурья. Никакой первой леди она себя не чувствовала ни дня, ни даже часа. Ее любимое выражение: «Я же по земле хожу..» Ее земля – это два дачных участка, на которых Валентина Дмитриевна с мая и по октябрь – «на дуде игрец». Правда, «ковыряться в огороде» становится всё труднее. Годы берут своё.

“ Не забуду, как именно благодаря Белоноговой я оказался рядом с большим благовещенским хореографом Лилией Рахвадзе в последние дни и часы её жизни

А когда-то Валентина Дмитриевна была «продюсером» большей части наших встреч с актерами и поездок в Москву, Питер, по различным фестивалям… Удовольствие не из дешевых. Но… удовольствие. Итог – сотни программ «С любимыми не расставайтесь».

В.Д. понимала и поддерживала нас во всём. Благодаря ей состоялись первые гастроли столичных звезд Светланы Крючковой и Валентины Талызиной в отдаленные уголки Приамурья. Это потом пришла «Амурская осень», и сегодня трудно найти уголок в области, где бы ни побывали артисты, а тогда, в 2000-м году, всё было благодаря Белоноговой.

В.Д., конечно же, помнит, когда Светлане Крючковой в Благовещенске стало плохо, и долгие часы ей пришлось провести под капельницами. Белоногова сидела около её постели и просто держала любимую многими актрису за руку. Народная артистка до сих пор помнит тепло ладони «любимой ВэДэшечки».

А потом, когда её уже перестали называть губернаторшей и, чего уж греха таить, перестали откликаться на её звонки-просьбы… (проза жизни!..), мы все равно остались по жизни рядом. Ей всегда можно запросто позвонить и просто поговорить, откровенно, а порой и наотмашь, не боясь быть непонятым и осужденным.

Не забуду, как именно благодаря В.Д. я оказался рядом с большим благовещенским хореографом Лилией Рахвадзе в последние дни и часы её жизни.

В октябре 2003 года мне позвонила Рахвадзе, которая была основателем и художественным руководителем ансамбля «Мы». Она впервые за многие годы добилась того, чтобы её ансамбль пригласили в детский лагерь «Океан». И ансамбль поехал туда выступать на фестивале и пробыть 10-12 дней. И Лилия попросила меня и оператора сопровождать «МЫшек» в поездке – заснять танцы на берегу океана, записать эмоции и интервью детей, впервые попавших на такой фестиваль. Ей было это очень важно. Но на тот момент у нас не было возможности взять и поехать – не было спонсора. И я позвонил Валентине Дмитриевне Белоноговой. Та сказала: «Ты просто обязан поехать, я тебе помогу».

Благодаря Белоноговой я поехал туда и неделю пробыл с Рахвадзе рядом. Мы сняли танцы на берегу океана и кучу интервью, дурачились с Лилией у воды, были наполнены эмоциями, всё отсняли и в субботу уехали обратно. А ансамбль «Мы» и Лилия Рахвадзе ещё оставались в «Океане». В понедельник я прибыл в Благовещенск, и от дочери Лилии узнал, что за эти два дня у мамы случился инсульт, там, в Приморье. Лиля так и не вышла из комы и умерла 9 ноября... Сюжет из отснятого материала вышел по поводу её смерти, ещё одна передача – на 40 дней. Монтировать эти съёмки было невероятно тяжело, они только что были отсняты…

Валентина Дмитриевна, ваше «ты обязан поехать» – это сегодняшний многочасовой архив записей, затереть который рука не поднимется никогда. Вставишь кассету в магнитофон, посмотришь на шуточное видеопослание «мальчика Сережи и девочки Лили» актрисе Анне Лаптевой и сделаешься чуточку счастливее. У тебя на плёнке она всегда живая!

Ох, В.Д., не хватит страниц для бесконечного «спасибо». Ваше человеческое участие в жизни проекта настолько покорило меня, что я пообещал всегда в конце программы благодарить Валентину Белоногову за помощь в её создании. Даже если эта помощь давно закончилась – все равно уже много лет строчка благодарности выходит в конечных титрах.

Ещё одна Валентина – мэр Благовещенска Валентина Калита.

Чиновник, с которым хочется дружить

С чиновниками дружить как-то не хочется! Их чиновничье ремесло зачастую выхолащивает душу – появляются надменность, металл в голосе и сталь во взгляде… Природа человеческая слаба перед высоким креслом, должностью и осознанием того, что от росчерка твоего пера зависят человеческие судьбы.

Нам повезло и в этом. Среди неприступного сонма амурского чиновничества есть замечательный человек – Валентина Калита. Валентина Сергеевна работала вице-мэром областного центра, вице-губернатором Амурской области. А с недавнего времени – мэр столицы Приамурья.

Ее тонкая душа всегда понимала людей и искусство. Она видела перед собой человека, а не электорат. «Любое кресло имеет свойство резко заканчиваться, а человеком нужно быть всегда», – это ее слова. За годы нашего общения остались самые теплые и светлые воспоминания. Надеемся, у вас тоже…

Ну а как не вспомнить Валентину Талызину, с которой всё и началось!

Валентина Талызина

О характере этой актрисы в киношном мире говорят очень неоднозначно. Многие именитые артистки, узнав, что мы дружим с Талызиной, недоуменно восклицали. «Дружите?! Там такой характер…»

Об этом мы знаем и сами не понаслышке. Но знаем и о другом: о доброте, бесконечном таланте быть Другом, об участии и большом сердце этой Женщины и Артистки.

“ Строчка "С любимыми не расставайтесь" стала именем и судьбой нашего проекта. Благодаря Талызиной один из нас просто живет на этом свете

Благодаря Валентине Талызиной начался наш проект. Благодаря Талызиной в нашей жизни возник неведомый доселе в провинциальной амурской журналистике круг общения со звездами отечественного театра и кино. Благодаря Талызиной на нашу землю пришел кинофестиваль «Амурская осень». «С любимыми не расставайтесь» – это знаменитая строчка из стихотворения, прочитанного несравненным талызинским голосом в картине «Ирония судьбы..». Она стала именем и судьбой нашего проекта. Благодаря Талызиной один из нас просто живет на этом свете…

…Февраль 1999 года, в Амурский театр драмы приехали одни из первых звезд московской антрепризы Валентина Талызина и Борис Щербаков. Спектакль «Двое с большой дороги» имел феерический успех, несколько дней переаншлага. Покоренные талантом Талызиной, мы загорелись идеей записать с ней интервью. Служители амурской Мельпомены были не в восторге от нашей идеи.

«Ой, там такой характер! Мы и не знаем, как к ней подступиться», – рассказывали нам работники театра драмы.

На робкий стук в дверь гримерной раздался хорошо поставленный актерский голос: «Входите…» Небо в тот день было с нами! Увидев на моем свитере приколотый значок с изображением кошки, знатная кошатница Талызина отреагировала моментально… Кошечка была подарена в минуту!

«Организуйте нормальный ужин в ресторане и запишем интервью», – мягко согласилась Валентина Илларионовна.

Тот вечер она щедро подарила нам. Интервью получилось просто роскошное. Талызина была в ударе – шутила, пела (!) легендарные «Вагончики», те самые – про Тихорецкую, на которую состав отправится.

Утром, переполненные эмоциями и, не сговариваясь, решили проводить артистов в аэропорт. Перед самой посадкой в самолет Валентина Илларионовна дарит царский подарок.

«У меня такое чувство, что я знаю вас тысячу лет. Хоть у актеров не принято «продавать» друг дружку журналистам, но я вам помогу записать интервью, – разщедрилась актриса. – Пусть я актриса и не первого эшелона, но я в Москве Валя Талызина. Приезжайте».

Так что, первый наш продюсер – Валентина Талызина. Однажды и навсегда! Потом будут годы человеческих отношений. Разных отношений.

Мы помним нашу поездку в Пекин, где уставшая народная артистка, разморенная солнцем, сидя на кромке пыльного тротуара, своим божественным голосом читала нам Бунина.

А пограничная застава в отдаленной деревне Касаткино, до которой мы добирались ровно полдня. Где нога артиста не ступала полтора столетия, с самого дня ее основания. Те охапки сирени, подаренные местными ребятишками Валентине Талызиной и Светлане Крючковой, и те глаза, полные слез и счастья. Как это можно забыть?

А то состояние, когда внутри тебя только килограммы огненной боли, боли непреходящей и не умолкающей ни на секунду. Когда звук беспрерывно капающей капельницы кажется громче выстрела... И талызинский голос в телефонной трубке: «Ярошенко, я с тобой, я пойду просить за тебя к любому светиле. Не брошу».

За двадцать лет наших отношений было всё. Ссорились? Конечно! Обижались друг на друга? Ещё как, и не единожды. Народная артистка вдруг возьмет и в интервью скажет, что обиделась на Ярошенко. А потом признается, что не разговаривает со мной. Причем с двумя одновременно не ссорилась никогда! Строго по очереди. Женская логика…

“ «Валя, всё! – кричит Сергей Новожилов. – Я больше не хочу слышать про этих провинциалов!»

Когда Талызина поняла, что мы записываем очень много интервью, что нам важны встречи с артистами, она сказала: «Слушайте, я должна познакомить вас с худруком анапского фестиваля «Киношок» Новожиловым». Мы, конечно, согласились, но встреча с ним состоялась лишь с третьей попытки. И, что самое смешное, по нашей вине. Как он на нас злился, ругался, как он нервничал! А всё почему? Скажем, назначит нам Сергей Владимирович встречу, и тут в это же время неожиданно соглашается дать интервью Иосиф Кобзон. Встреча срывается, Талызина, как может, увещевает Новожилова: «Ну не злись, видишь, как вышло, ну не могли же они сорвать встречу с Кобзоном». Тот приходит в себя, назначает новую встречу. И надо же такому случиться – на это же время нам переназначает встречу Инна Чурикова! Ну как к Чуриковой не поехать?!

«Валя, всё! – кричит Новожилов. – Я больше не хочу слышать про этих провинциалов!». Но Валентина Илларионовна проявила чудеса дипломатии и уговорила дать нам третий шанс. К счастью, никто нам в это время встреч уже не назначал, и историческое знакомство на талызинской кухне всё-таки произошло. И эта встреча с Сергеем Новожиловым в итоге вылилась в прекрасный фестиваль кино и театра «Амурская осень».

Из интервью с Талызиной 2003 года

– Пользуясь вашим частным визитом на амурскую землю, нам очень хочется с вами повспоминать. Передача, для которой мы пишем интервью, озаглавлена «За год до «Амурской осени», то бишь, от сентября до сентября. Сентябрь 2002 года был пробным, «Киношок на Амуре», и сейчас уже известно, что сентябрь 2003 года – это будет I открытый российский кинофорум на Дальнем Востоке «Амурская осень». И поскольку проект «С любимыми не расставайтесь» начинался с вас (ваше интервью было первым, вы – крёстная мама), давайте вспомним, как всё было.

– Я помню, как всё было. Помню, как ты мне подарил значок-брошку с маленькой кошечкой и становился на колени, целовал мои руки. Вот это я помню. Я как-то так нервничала, чего-то хохотала... Но я хочу вам сказать, что вы ребята очень шустрые. Вы молодцы, что вы как-то так развернулись и дошли до кинофестиваля. Я всегда была уверена, что Россия богата талантами, но чтоб до такой степени...

– 4 года назад мы об этом не думали…

– Абсолютно! Вы были скромные провинциальные журналисты. А сейчас вы схватили уже Пегаса, я не знаю, за что вы его схватили, за горло, за уздцы, и уже кинофестиваль, надо же, «Амурская осень»!

– Когда мы провожали вас первый раз, в аэропорту вы сказали такую фразу: «У меня такое чувство, что я знаю вас тысячу лет, если вы приедете в Москву, я вас познакомлю с теми-то и с теми-то, с Любовью Соколовой». И ещё кого-то называли, вот зачем вы это сделали, зачем вам это было надо?

– Провокационный вопрос, да, молодец. Понимаешь, во мне это сидит, что я из провинции. Омск во мне сидит. Я видела какой-то такой задор внутри вас, было что-то такое, что я вас позвала. Помнишь, я ещё сказала, кому вы будете говорить, что вы от меня, а кому – я просто даю телефон и идите сами инкогнито.

– А в актёрском мире не принято, так скажем, «сватать» журналистов?

– Нет, не принято. Я же ничего с этого не имею, я просто хотела, чтобы вы приехали, чтобы у вас были уникальные эксклюзивные интервью для благовещенцев, и я думала, что у вас будет какой-то интерес, и всё. Но чтобы дойти до государственного фестиваля – это да!

– О трудном характере Талызиной будут писать монографии…

– Да не надо, ну с какого боку? У всех трудный характер, как только человек – индивидуальность, так сразу у него трудный характер.

– Но, тем не менее, нас никто больше к себе в Москву не пригласил!

– Так не трудный, а добрый, скажи лучше. Никакой не трудный, нормальный характер. Я скромный и тихий человек, между прочим…

«Молодых мы ещё успеем записать»

“ Иногда, записывая беседу с актёром, мы уже знали, что он тяжело болен. Так, например, случилось с Валентиной Толкуновой

Как-то раз нас спросили, почему мы редко пишем интервью с молодыми актрисами? Почему в основном возрастные? И Саша Ярошенко ответил: «Потому что это легенды нашего кинематографа. И если мы сегодня их не запишем, то пройдёт немного времени и их уже не будет. Молодых мы ещё успеем записать». И действительно, есть в этом какая-то миссия.

И, конечно, каждый уход героя проекта я воспринимаю как личную трагедию. С очень многими нас связывает искренняя дружба, хорошие человеческие отношения. Иногда, записывая беседу с актёром, мы уже знали, что он тяжело болен. Так, например, случилось с Валентиной Толкуновой. О том, что она борется со смертельным недугом, ещё не было известно зрителям. Когда она приехала на «Амурскую осень», то пришла к нам в студию на «Простые вопросы». И обычно Валентина Васильевна не использует много косметики. А мне так хотелось, чтобы она была по-царски красива в нашей программе! И я попросил её довериться моему постоянному партнёру и другу – визажисту Галине Субботенко. И та ей сделала шикарный грим! Осталось видео. Остались фотографии. Нет теперь уже только самой Толкуновой…

К сожалению, пришлось проститься навсегда со многими, кого мы когда-то записали: Нонной Мордюковой, Богданом Ступкой, Натальей Гундаревой, Михаилом Ульяновым, Алексеем Петренко, Любовью Полищук, Изабеллой Юрьевой, Аллой Баяновой, Эдуардом Хилем, Людмилой Гурченко, Любовью Соколовой, Юрием Яковлевым, Риммой Марковой, Кларой Лучко, Владимиром Шаинским, Людмилой Сенчиной…

Для меня это не просто звёзды, у которых я когда-то взял интервью. Это друзья, люди, с которыми мы друг друга понимали.

А без наших Валентин ничего бы не состоялось. И не было бы такого великого архива.