Похоронили спорт за плинтусом…

На улице – лютый холод. А душа кипит от негодования. За что мстят нашим спортсменам и обижают болельщиков? Зачем ехать на Олимпиаду, где Россию ждёт ещё больше унижений?

Санкции, допинги, недопуски на Евровидение, выдворение дипломатов – это расплата. Расплата за несговорчивость. За то, что не уступаем Америке. За то, что не бросаем русских людей в Донбассе. За 13 золотых медалей в Сочи и первое общекомандное место на домашней Олимпиаде. Китайцы побеждать у себя дома могут, а вот россиянам этого простить не смогли.

Нашёлся нужный перебежчик. И из нужного места стал нести бездоказательную ахинею.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков оказался как никогда нужен американским блюстителям чистоты в спорте. Причем бороться за эту чистоту он начал почему-то не здесь, а только когда оказался за океаном.

Не могу допустить мысли, что этот идейный товарищ во всём не прав. Во всём мире уличали, уличают и будут уличать тех, кто к победному золоту подмешивал мельдоний и прочую ерунду. И наши, между прочим, не занимали в этом бесславном списке лидерские позиции. Но… так массово под гребенку прибирать всех без отбора (и чистых, и проштрафившихся), так массово не допускать к мировым Играм, так массово отбирать золотые медали – так стало возможным только по отношению к России.

Вспоминаю первые волнения перед летней Олимпиадой в Рио 2016 года. Какие-то царапины, какие-то вскрытые банки с мочой в местах, которые русскими давно не контролировались. В итоге появился пресловутый доклад канадского юриста-старца Ричарда Макларена и недопуск всей Легкоатлетической федерации России к соревнованиям в Бразилии. А значит, и великой Елены Исинбаевой, для которой это должна была стать прощальная Олимпиада в её спортивной карьере. И которая ни разу (!) за всю жизнь в спорте не имела положительных допинг-проб.

«Я понимаю, когда наказывают тех, кого с этим злом поймали, - говорила двукратная олимпийская чемпионка Путину в Кремле, - но почему нас, чистых спортсменов, лишают соревнований, к которым мы стремились всю свою жизнь?» Думаю, что вместе с Исинбаевой у телеэкранов тогда рыдали миллионы болельщиков. Рыдали и понимали, что ничего не изменить. И дальше будет больше.

«Мы любим вас Владимир Владимирович. И вы должны наказать всех, кто к этому причастен» - с этими словами Елена Исинбаева должна была войти в историю. Но наказаний причастных не последовало. Последовали повышения в должности, что еще больше разозлило американцев, диктующих правила игры в мировом спорте, и ещё больше возбудило «знамя чистого спорта» Родченкова. Отыгрались на паралимпийцах в Рио, стали трясти сочинскую Олимпиаду и подбираться к Играм в Южной Корее. А между тем, на различные мировые состязания уже стали не допускать десятки наших спортсменов. Фамилии всё новых и новых «грязных» россиян то и дело всплывали в прессе и в очередных докладах мировых антидопинговых агентств. Мы просили доказательств, а они включали трясущиеся локти и коленки Родченкова по видеоконференции и вещали его монологи. Задавать вопросы всезнающему бывшему товарищу протоколом было не предусмотрено. Суды мы исправно проигрывали.

С детства обожаю фигурное катание. Одному богу известно, какое количество нервных клеток оставлено у телевизора за более чем сорок сознательных лет «болельщецкого стажа». Бестемьянова и Букин – кумиры моего детства. Когда их засуживали – хотелось разбить телевизор. Когда побеждал западный спортсмен, так и не научившийся делать четверной прыжок, а в произвольной программе у Плющенко их было два – возмущению не было предела. Когда двукратная в мире и семикратная в Европе Ирина Слуцкая ехала за своим золотом на Олимпийские игры, а ей давали лишь серебро и бронзу, реально хотелось плакать.

«Нас не любят в мире. В спорте особенно!» - никогда не забуду эту фразу из моего интервью еще времен ART-видео. Её тогда ещё сказала мне амурская спортсменка-борчиха Аня Шамова, мастер спорта международного класса, которая уезжала из Приамурья в другой регион на новую тренировочную базу.

Вспомнил эти слова совсем недавно, когда смотрел произвольную программу фигуристок-одиночниц на родном московском Чемпионате Европы. Обожаю Татьяну Тарасову, её тонкий юмор и прямолинейность. Одно то, что она будет комментировать соревнования, уже тянет пол-страны к телевизору.

Итак. Финал. Шесть девочек, две из которых попали в последнюю группу, явно случайно. Только потому, что в короткой программе их соперницы грохались на лед косяками. И четыре явных лидера. Три россиянки и, как сказала Татьяна Тарасова, «восставшая из пепла» итальянка Каролина Костнер.

До женского финала все места на этом чемпионате были распределены. У России - одно золото, три серебра, и три бронзы. Дабы не допустить очередного поднятия трех российских флагов (как было в соревнованиях спортивных пар) – надо было изо всех сил тянуть итальянку. И тянули. Она падала, поднималась и снова падала. А её всё равно тянули. Но её танец был после нашей Марии Сотсковой, которая тоже, к сожалению, упала, но один раз. И её танец выглядел сложнее, а исполненные прыжки безупречнее.

«Я думаю, что у Маши есть шанс…» - сказала Тарасова после очередной ошибки итальянки. Все понимали, что борьба велась только за бронзу. Было ясно, что золото и серебро Алина Загитова и Женя Медведева никому не отдадут.

«В этой заочной борьбе с Машей по технике Костнер, что называется, проигрывает в одну калитку.» - вторил Тарасовой спортивный комментатор.

Откатав произвольную программу, Костнер покинула лед, а Татьяна Анатольевна подытожила: «Очень много на пересмотр, очень много технических помарок…»

«Однако у нас есть шанс, чтобы наши девочки заняли весь пьедестал почета…» - обнадежил комментатор.

«Боже, как бы мы этому были рады… - прокричала Тарасова. - И падала, и ошибалась, и не каталась очень много. Если судить… то 10 баллов можно отыграть. Но… не дадут.»

А дальше на табло у комментаторов стали появляться оценки за компоненты программы – почти все под 9,5.

Ну не могут быть такие оценки., – поникшим голосом уже объявила Тарасова. - Я смотрела все её шаги, связки. Она их не делала. Она на них просто ходила. У неё голеностопы гуляли. Переходила с пятки на зубец. Да она и сама это понимает… Ну нет, наверное, нашей мечте не сбыться.»

«Честно говоря, разница в оценках за технику и за компоненты программы, как правило, составляет несколько баллов, реже – 10 баллов, - стал рассуждать комментатор. – У Каролины Костнер она сейчас составляет почти 25. Ну, это совсем никуда не годится. Разница в 25 баллов между первой и второй оценкой… ну так не бывает…»

«Как видите, бывает. Вот так сейчас катаются. – обреченно произнесла Тарасова. - Но за это нельзя третье место давать. Ей поставили почти 126 баллов, а у Маши – 132. И Маша – четвертая? Мы можем с этим быть не согласны, нас никто здесь не спрашивает. А неплохо было бы иногда и спросить…»

Наверное, ставить завышенные оценки и тянуть на пьедестал «за выслугу лет» - всё же несправедливо. Была в свое время в этом спорте знаменитая немка Катарина Витт. Она на протяжении 6 лет подряд (!) с 1983 по 1988 год никому не уступала золото в Европе, четыре раза побеждала на чемпионатах мира и дважды выигрывала олимпийские игры. Мы злились на неё, обижались на своих, но тогда и в голову никому не приходило даже подумать, что победы Катарине помогли вытянуть судьи.

С чем и с кем ехать на Олимпиаду-2018? Риторический вопрос, разделивший общество пополам. Да, понять спортсменов можно и нужно. Это их выбор, Это их жизнь. Их изнурительные тренировки и мечты. Но ведь за державу обидно. Да и как ехать без своего тренера, массажиста и врача? Как стоять на пьедестале (если вдруг позволят победить), если не поднимут твой флаг и не сыграют твой гимн? И выглядеть ты будешь унизительно как серая мышка – в придуманной именно для нас безликой серой одежде.

Когда МОК оглашал эти унизительные условия для российских спортсменов, уже тогда было очевидно, что нас загоняют под плинтус. Дальше просто некуда. Страна должна заплатить какую-то астрономическую сумму в долларах, снять с должностей тех, кого указал МОК. Ехать спортсмены должны от себя, а не от страны, вложившей в них и государственные средства, и навыки тренеров. А комиссия МОК ещё посмотрит – кого пускать, а кого придержать.

Сглотнули. Пережили. Определились. Нашили серой одежды. И тут МОК подобрался к самой главной интриге. Меньше чем за месяц до открытия Олимпиады в Пхёнчхане список нейтральных олимпийцев из России стал редеть со скоростью полёта пули.

Только что писал о чемпионате Европы по фигурному катанию. Понятно, что все его призеры и должны быть в Южной Корее. Ага! Сейчас! Им там наши лидеры не нужны. Берут и разбивают пару Столбова-Климов, кстати, олимпийских чемпионов Сочи-2014. Комиссия МОК вдруг решает, что Ксения Столбова ехать не может, а Федору выступать можно. С кем, простите, в паре? С Томасом Бахом?

Бронзового призера свежего чемпионата Европы Ивана Букина – не пускать. Его партнерше Александре Степановой ехать можно. Это ли не издевательство над страной и над живыми людьми? И где? В спорте, в котором никогда не всплывал никакой допинг. И, если на то пошло, в частности, конкретно у этих фигуристов.

«Данное безосновательное и абсурдное решение в очередной раз демонстрирует несостоятельность заявлений МОК об отрицании внешнего влияния на принимаемые им решения. А также нарушает все основополагающие нормы, изложенные в Олимпийской хартии, в частности, неприятие дискриминации, соблюдение принципов солидарности и честной игры. Федерация фигурного катания на коньках России глубоко возмущена необоснованным решением МОК, напоминающим провокацию с целью вынудить российских спортсменов любым путем отказаться от участия в Играх.» - так прокомментировали ситуацию в ФФКР.

Все прекрасно помнят, что нашим прославленным хоккеистам на сочинской Олимпиаде победить не удалось. Единственным человеком, кто искренне извинился перед болельщиками, оказался Александр Овечкин, игрок НХЛ из клуба «Вашингтон». Дураку ясно, что у того же Овечкина была мотивация отыграться на очередной Олимпиаде.

Взять, как говорится, реванш за досадное поражение. Что делает НХЛ? Она придумывает новые правила - не прерывать свой календарь игр на период Олимпиады, отсекая возможность тому же Овечкину или Малкину отстоять честь своей страны, играя за национальную сборную.

Там демократия! Там прислушались к общественному мнению. Оказывается, был проведен опрос среди североамериканских болельщиков. Против паузы в сезоне в США высказались 73 процента респондентов, а в Канаде – 53. И кому нужна в Корее такая «красная машина», из которой, простите, вынули двигатель?

Кому нужен шорт-трек без Виктора Ана и его напарников по эстафете, в которую мы даже собраться не можем по причине отсутствия четырех конькобежцев…

Кому нужен биатлон без Антона Шипулина, Алексея Волкова, Евгения Гараничева и лыжные гонки без Сергея Устюгова… Причем эти спортсмены не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях. А все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются «чистыми» спортсменами. Тем не менее, их на Олимпиаду в Корею не пускают…

Кому нужен бобслей без знаменосца Сочи-2018 саночника Александра Зубкова, олимпийского чемпиона, у которого пытаются отобрать сочинские золотые медали. И ведь даже, так называемых, разгонных в его паре с Воеводой тоже из списка вычеркнули. Разгонять сани, видимо, тоже Томас Бах будет…

Кому нужен такой конькобежный спорт, если по мужской команде 90 процентов списка отклонено, и никто из лидеров – Юсков, Кулижников, приглашения в Пхёнчхан не получили. У женской команды отклонено 80 процентов заявки…

Вся эта история может быть сравнима с гастролями в какую-нибудь Литву или Эстонию, которые очень любят в последнее время не пускать к себе русских. Везите к нам «Чайку» или, скажем, «Дядю Ваню, но главных актеров мы в страну не пустим. А кто на сцену-то выйдет играть? Сам Антон Павлович Чехов?

Так и с Олимпиадой в Пхёнчхане. Урезанные. Оскорбленные. Униженные. Без флага и Родины… поедем. И дадим миру, а в особенности Америке, поглумиться над нами. Вот, мол, как мы Россию нагнули. Я бы даже трансляцию этого мирового позорного антиспортивного безобразия запретил. Потому что за плинтусом - всегда грязь…

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