С днём рождения, дорогой мальтиец!

«Шоб я так жил!» – первое, что хочется выпалить после того, как узнаешь сенсационную весть о новом гражданине Мальты – Леониде Викторовиче Короткове. Шоб все мы так жили…

Я, правда, радуюсь за человека. Вот клянусь вам. Я всегда радуюсь, когда у кого-то что-то получается. Вот у него получилось! Разорил, правда, при этом семейный бюджет на миллион евро. Ну, чай, не последние! Не сухари же грызть будет, плескаясь в ласковых водах Средиземного моря, поглядывая одним глазом на манящую Сицилию и принимая загар на дивных островах между Европой и Африкой.

Я, кстати, пару раз отдыхал в африканском Тунисе. Жара там, скажу вам, несусветная! В Европе, как известно, в последние годы тоже погодку лихорадит. То асфальт плавится, то цветущие парки снегом засыпает по уши да морозами прибивает. А вот Мальта – рай земной! Страну эту признают государством с самым лучшим в мире климатом. Прилетай и наслаждайся вдоволь. А вот жить… Жить там тоже можно иностранцам, даже гражданство приобрести легко, не сдавая отпечатков пальцев. Были бы деньги. Много денег! Очень много!

Во-первых, за мальтийский паспорт, а соответственно, и вольное безвизовое блуждание по странам Евросоюза, нужно выложить 650 тысяч евро (это уже около 45 миллионов российских рублей по нынешнему курсу). Во-вторых, на 150 тысяч евро (10 миллионов рублей) нужно приобрести государственные облигации. И, в-третьих, необходимо инвестировать в мальтийскую недвижимость не меньше 350 тысяч евро (около 25 миллионов рублей). Итого где-то плюс-минус 80 миллионов. И это за главу семейства. В данном случае в числе новоиспеченных «мальтийцев» указаны супруга Короткова, два его сына и дочь. Правда, на членов семьи распространяются большие скидки. И это уже, конечно, не такие баснословные деньги, которые уплачены Леонидом Викторовичем.

Между нами говоря, когда экс-губернатор Приамурья приходил к нам на съёмки в марте 2014 года, разговор тоже крутился вокруг денег. На что живет после отставки… Чем занимается… Не намерен ли уехать из региона, который принес столько страданий Короткову… Леонид Викторович был аккуратен в ответах, но, когда наши рассуждения с Марченко его допекали, он с волнением интересовался: «А вы что, подрабатываете в налоговой инспекции?»

Мы, конечно, не из налоговой. Но, когда понимаешь, какие суммы фигурируют при оформлении конкретного мальтийского гражданства, хочется обратиться к той самой налоговой: а не интересно ли ей узнать об источниках доходов экс-губернатора? Ведь Коротков долгое время не пребывал в статусе частного лица. За него не раз голосовали амурские избиратели, доверяя депутатство в Госдуме, а затем и пост губернатора региона. И произнося клятву при вступлении в эту должность, Леонид Викторович обещал работать усердно, дабы «повышать благосостояние граждан Амурской области». Ежегодно Коротков должен был предоставлять в соответствующие органы декларации о доходах и недвижимости. Если не предоставлял, то почему? Если был чиновником законопослушным, то что с этими самыми реальными доходами? Есть там при общем сложении хоть приблизительно то, что тянет на стоимость мальтийского гражданства?

В самой программе «Между нами» 2014 года выпуска Коротков пожаловался, что, мол, местные недоброжелатели сделали всё, чтобы его никуда не принимали на работу. В сверхприбыльном бизнесе, как известно, замечен не был. Да даже о малом бизнесе Короткова никто ничего не слышал. Все знали лишь то, что один час в неделю ему отводился на преподавание в благовещенской частной школе «Наш дом». Явно миллионы ему Светлана Городович там не платила. Тогда откуда у Короткова такие огромные деньги?

Может, конечно, бабушка (какая-нибудь подпольная миллиардерша) наследство оставила? Но ведь и такие обстоятельства от общественности и государства не скроешь. И там опять же есть свой интерес у злосчастной налоговой.

Не хочу ничего утверждать относительно бывших громких уголовных дел Короткова, в частности от электроэнергетических отчислений в пользу амурских футболистов. Как известно, в судебном производстве претензии к экс-губернатору рассыпались. И его оправдали, что, разумеется, поставило в неловкое положение президента Путина, уволившего Короткова с поста губернатора «в связи с утратой доверия» именно из-за этих уголовных дел.

В общем, либо «следаки» ни до чего не докопались, либо дорогие адвокаты сработали сверхудачно. Всей правды теперь не узнаешь ни от кого. А жаль. Думаю, любознательным амурчанам с российским гражданством знать бы подробности хотелось.

С момента отстранения от командования регионами обкомов и крайкомов КПСС и передачи всей полноты власти в руки губернаторов и депутатского корпуса в Приамурье до настоящего времени сменилось десять губернаторов: Кривченко, Сурат, Полеванов, Дьяченко, Ляшко, Белоногов, КОротков, КОлесов, КОжемяко и КОзлов… По-своему, так или иначе, удивляли многие. Но Коротков уж удивил, так удивил.

Все помнят о громком противостоянии в 90-х Анатолия Николаевича Белоногова и Альберта Аркадьевича Кривченко. Столкнулись тогда две системы. Первому не хотелось предавать воспитавшую его партийную верхушку, которая со временем сама вышвырнула его за борт, исключив из КПРФ. Второй, назначенный Ельциным, стремился управлять в русле новой демократии. Но… Зажравшимися чинушами никого из них не назовешь. Из области никуда не уехали. Особняков в три этажа не построили. Так и доживают свой век по-патриотичному на земле амурской. Белоногов, которому без малого 80 лет, ослепший на оба глаза, до недавнего времени жил отшельником в Заречном. А в июле прошлого года его разбил инсульт, и по сей день он лежит в больничной палате.

Кривченко, которому недавно исполнилось 82 года, мучающийся с больными ногами и сердечной недостаточностью (после двух инфарктов), ещё до недавнего времени доил корову в Новинке. Теперь и вовсе домашнее хозяйство забросил по причине неважного здоровья. Правда, книжки издает на собственную пенсию. Неплохую, по местным меркам. Всё-таки был депутатом Верховного Совета РСФСР и в ТАССе зарабатывал неслабо. Но оплатить даже отдых на Мальте вряд ли с его пенсии возможно.

Руководили Приамурьем один за одним два харьковчанина: Александр Владимирович Сурат и Владимир Павлович Полеванов. Первого отстранил от должности за политическое предательство Ельцин, и Сурат вернулся к заработкам в финансово-строительную компанию «Мост», который и ныне там… Немного поуправляв амурскими коммунальщиками и проиграв свои вторые губернаторские выборы, под конец жизни подался на юга, поближе к Черному морю. Даже какое-то время занимал пост заместителя мэра Геленджика. В патриоты Приамурья его вряд ли запишешь, но и предателем Родины не назовешь. Умер в России.

Полеванов, наоборот, Ельцину понравился. Интеллектуал. Доктор наук. Сохранившийся до сего дня украинский разговорный акцент не помешал Владимиру Павловичу больше 20 лет назад занять (правда, ненадолго) бывший чубайсовский пост в российском кабмине. Съели его большие олигархи, чему, по моему мнению, Полеванов был несказанно рад. Его как истинного геолога всю жизнь тянуло к золоту. Особенно к его самым большим разведанным запасам. Зарабатывать собственным умом он всегда умел. Он возглавляет сегодня консорциум «Золотой мост», и география его деятельности распространяется на золотоносные площади в Мали, Зимбабве и Австралии. Но даже он не додумался до второго гражданства.

Нет, какие-то апартаменты за границей у него, насколько я знаю, имеются, куда удобно выезжать с любимой семьей для пляжного отдыха, не бронируя чужие отели. И дача шикарная в Подмосковье тоже есть, где каждый кустик у доктора геолого-минералогических наук высажен самолично в соответствии с тем, под каким углом падают на него солнечные лучи и не продуваются ли холодным утренним ветром. А если продуваются, то там у Полеванова ряд защитных деревьев в качестве оборонки растёт, чтобы всё цвело и благоухало по науке. А живет по-прежнему на Старом Арбате и с российским паспортом.

Юрий Гаврилович Ляшко, бывший мэр Благовещенска и немного губернатор, будучи безумно влюбленным в великого комбинатора Остапа Бендера, также в турецкоподданные не подался. Имея деловые связи после отьезда из Амурской области, занимая далеко не последнюю должность в «ЮКОСе» с очень приличной зарплатой, руководил строительством аэропорта в Геленджике, прикупив в этом южном городке небольшую квартиру. Обожал при этом дачу в Подмосковье (не путать с Рублёвкой) и две неприлично маленькие квартиры в Москве, одна из которых располагается отнюдь не у стен Кремля, а в спальном районе столицы – Крылатском.

Помнят в Приамурье и двух заезжих назначенцев: Николая Александровича Колесова и Олега Николаевича Кожемяко. Людей не бедных, из бизнеса, что называется. Первому размахнуться в области не позволили. Пытался, конечно, управлять по-барски нищенским амурским бюджетом. Таскал за собой охрану. Раздавал налево-направо обещания не на один миллион рублей, которые так и остались пустым трёпом. И погорел на «золотом» кабинете. В общем, с чем приехал, с тем и уехал. Не на Мальту.

Олег Николаевич на должности слегка подзадержался. Бизнес за его спиной давно водился. Но разве президенту страны откажешь? Доверили тебе суровое Приамурье – езжай и руководи. И хоть не раз в интервью Кожемяко заверял журналистов, что в Амурской области он всерьёз и надолго, все понимали, что это неправда. Если человек даже супругу не перевез в Благовещенск, ну какой надолго-то…

Представилась возможность поуправлять регионом побогаче, с рыбным размахом, и – прощай Амурская область. Миллионы, он, конечно, свои исправно декларировал. Но в покупке соседствующего с Сахалином японского гражданства не замечен.

Вот такая она – отважная десятка амурских управленцев. От богачей до нищебродов. И только один из её списка взорвал своим поступком и местные, и федеральные информагентства. Удивил именно тот, от кого меньше всего ожидали.

И мы, удивим вас, дорогой Леонид Викторович! Чего не сделаешь, когда у человека день рождения. 53 года – возраст солидный. Мы оба с вами из советского времени. Помните, какой популярностью были тогда концерты-поздравления? Сидит себе именинник у экрана телевизора и наслаждается приятной песенкой от друзей или родственников. Наслаждайтесь, Леонид Викторович! И хорошего вам климата, дорогой наш мальтиец!

Фото автора и с сайтов: maltatoday.com и ampravda.ru.