«В России жить я больше не смогу. Моя душа останется в Харбине…»

Обращаться с «непричёсанными мыслями» к большой аудитории сайта – это и честь, и вызов одновременно. Сказать всегда есть о чём. Но сказать так, чтобы с тобой все согласились, довольно трудно. И нужно ли? Может быть, вызов и состоит в том, чтобы не соглашались, чтобы оспаривали твои мысли, чтобы вызывали тебя на дискуссию…

Кто-то сразу скажет: и тут выперся. И будет, наверное, прав отчасти. Но, с другой стороны, когда тебе за полтинник и жизненный опыт подмечает то, что не воткнешь в две свои авторские программы на «Альфе», – почему бы этим не поделиться?

Знаю, что классика жанра диктует начинать с «бомбы». Чтобы назавтра взорвать «пауков в банке», чтобы заговорили и в пивбарах, и в солидных офисах. Знаю. Но классику нарушу. Пусть мой первый пост затронет души не столь многих людей, как хотелось бы. Но пусть все-таки кого-то затронет. Грустно констатировать тот факт, что один из моих любимых городов в мире, где я часто лечу душу, – Харбин – осиротел для меня…

***

Умер Денис Педяш... Умер, как и болел, тихо и спокойно. Не напрягая никого из своих близких… Умер в Швейцарии, куда улетел накануне Нового года в надежде на спасительную для него операцию... Умер во время предрождественской недели. Умер, оставив открытыми свои странички во всех соцсетях, которые теперь никто не закроет… Весь вечер пересматриваю его фотографии и не могу до конца понять: кем же он был лично для меня?

С Денисом в Харбине. 2010 г.

Он был большим оппозиционером современной России. Не принимал нашу верховную власть. Не хотел возвращаться в Россию для жизни. Мечтал жить и работать в Пекине, но подчёркивал, что его душа «навсегда останется в Харбине. Это будет самый приятный сон для меня». Не понимал, почему наши старики живут хуже пенсионеров Китая.

Он был безумно влюблен в Харбин, построенный русскими, и в любимую Хагунду – Харбинский политехнический институт, который тоже основали русские профессора. Когда мы снимали о нем программу «Между тем» осенью 2011 года, Денис был докторантом этого самого ХПИ. В 2015-м он защитил диссертацию, стал доктором менеджмента и экономики. Получил должность профессора вуза, входящего в рейтинг двухсот самых престижных высших учебных заведений мира.

В «восточный Париж» Денис приехал из родного Владивостока двадцатилетним юношей, не зная практически ничего о китайском укладе жизни, не владея языком Поднебесной. Спустя годы, он стал не только объясняться на нём, но и овладел китайской каллиграфией. Докторскую диссертацию писал на английском. В Париже свободно говорил по-французски.

Он был большим путешественником и затворником одновременно. Больше года уединялся в Афонском монастыре. В тот период, когда Дениса потеряли все друзья и знакомые, он жил на Святой Горе в Греции. Жил в мире, молитвах и уединении.

Денис в Афонском монастыре. 2015 г.

И всё-таки в нем было море любви к женскому полу. Будучи давно разведенным, считал себя свободным мужчиной. Эта «неразборчивая» любовь почему-то чаще всего затягивала его в Благовещенск. Здесь жили музы этого красивого мужчины.

Вернувшись из Греции, его снова потянуло в Харбин. Город, в который его влюбил русский австралиец и уроженец Харбина – Николай Николаевич Заика. Единственный русский китайского Харбина, которому удалось вернуть в собственность дедовский дом в самом центре города – на улице Маймай Дзе. Заика свёл Дениса с последними русскими стариками. Юноша, как мог, опекал их. Ходил в магазины за продуктами, покупал лекарства в аптеках. Когда чувствовал себя «большим богачом», собирал стариков в ресторанчике и кормил. Чаще всего это было по возвращении с Успенского русского кладбища Хуаншан, что в пригороде Харбина. Два-три раза в год Денис старался проведывать могилы русских людей, упокоившихся на чужбине.

С народной артисткой России Ларисой Лужиной. 2004 г.

«Когда кладбище взял под опеку кинофестиваль "Амурская осень" и фонд "Благая весть", которым руководила Валентина Яковлевна Гурова, оно заметно изменилось, – рассказывал в интервью Денис. – Его огородили красивым забором, выложили повсюду плитку, а на входе соорудили прекрасную арку. Деньги, конечно, многое решают. Но деньги могли дать и китайцы. Важно было их научить как ухаживать за захоронениями… Знаете, как трогательно было наблюдать за тем, как именитые в России и великие актеры рвали траву и чистили могилы. Юрий Яковлев, Лев Дуров, Зинаида Кириенко, Наталья Варлей, Светлана Светличная, Борис Щербаков, Светлана Крючкова, Валентина Талызина.

С артистами фестиваля кино и театра «Амурская осень»

В тот момент роднее их, казалось, не было никого в Харбине. Хотелось всем чем угодно им помочь, звезду достать с солнца. Когда сам Роман Виктюк попросил поводить его по харбинским бутикам и хорошим чайным магазинчикам, я бросил все дела. На три дня абсолютно забыл о своей диссертации…»

С Романом Виктюком в Харбине. 2010 г.

Несколько лет в его харбинской квартире жил... заяц. Чёрный такой, с желтыми глазами. Звали его Зая. Когда у Заи было отличное настроение, он позволял брать себя на руки. Когда гости Дениса Зае не нравились, он прятался за холодильником.

И всё-таки Денис в первую очередь был моим Другом. Всякий раз, когда его дорога лежала через Благовещенск, Денис звонил и спрашивал, что привезти. Так случилось, что в последний раз в октябре 2017-го мне понадобились особенные таблетки на травах, Денис нашел их и привёз. Но встретиться в кафе нам не удалось. В назначенный день ему стало плохо, поднялась температура. И я приехал к нему в съёмную гостинку. Мы просидели часа три. Пили чай и разговаривали. Болтали о болячках друг друга. Но мои, по сравнению с его ситуацией, выглядели суточным насморком. Денис говорил, что ему надо лететь в Европу для пересадки печени. Улетел перед Новым годом. И спустя несколько дней его вынуждены были подключить к аппарату ИВЛ – искусственной вентиляции лёгких. А затем он впал в кому, из которой не вышел. Сердце остановилось 3 января. Ему было всего 43 года.

«Его похоронили в Греции. Такое решение Денис принял еще до операции, – рассказала по телефону его сестра Екатерина. – Дело в том, что в успешный её исход не верил ни сам Денис, ни его швейцарские врачи. Но и не делать её тоже было невозможно. Денис подписал соответствующие бумаги с отказом от будущих претензий к медикам. И позвонил друзьям в Грецию, организовав собственные похороны. Я даже не могу сказать, кто оплачивал расходы по перевозке тела из Швейцарии в Грецию, и как выглядела сама церемония похорон…»

После телефонного разговора Екатерина прислала еще одно коротенькое сообщение: «Каким останется в моей памяти Денис? Самым родным. Он всегда был рядом. Нас разделяли тысячи километров, а было ощущение, что он всегда рядом. Когда я чего-то боялась и говорила ему об этом, он успокаивал одной фразой… И так хочется сейчас услышать его голос, что всё будет хорошо. Но – нет. Уже он этого не скажет. Я знала его разным, но он был братом, которого я так хотела всегда иметь».

***

15 января в эфир ТК «ТНТ-Благовещенск» и 16 января в эфир кабельного «Альфа-канала» выйдет авторская программа Сергея Логвинова «Моя душа останется в Харбине…» памяти Дениса Педяша.

Фото автора и из личного архива Дениса Педяша.